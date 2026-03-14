Bombazo: incertidumbre por el futuro de un campeón del mundo con la Selección argentina El delantero argentino vive un gran momento en España, pero versiones sobre una posible transferencia vuelven a poner el foco en su continuidad. Por + Seguir en







Julián Álvarez marcó un doblete en el triunfo del Atlético de Madrid ante Tottenham.

Julián Álvarez marcó dos goles en el triunfo del Atlético de Madrid por 5-2 ante Tottenham en Champions.

El delantero argentino alcanzó 7 tantos en la actual edición del torneo europeo.

En medio de su gran rendimiento, surgieron rumores sobre un posible interés del Barcelona .

El campeón del mundo aseguró que está “feliz en el Atlético”, aunque evitó cerrar la puerta a su futuro. La incertidumbre por el futuro de un campeón del mundo con la Selección argentina tiene como protagonista a Julián Álvarez, quien atraviesa un gran momento en el Atlético de Madrid pero aparece en el radar de otros gigantes del fútbol europeo.

El delantero fue figura en la Champions League, donde marcó un doblete en la victoria 5-2 ante Tottenham por la ida de los octavos de final. Su actuación fue determinante para que el equipo de Diego Simeone quedara muy cerca de avanzar a los cuartos del torneo continental.

En medio de ese rendimiento, comenzaron a circular versiones sobre un posible interés del Barcelona, lo que instaló dudas sobre su continuidad en el club madrileño de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el propio atacante salió a responder a esos rumores tras el partido.

Julián Álvarez El Barcelona aparece como uno de los clubes interesados en el campeón del mundo. X (@brfootball) Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid Desde su llegada al Atlético de Madrid, Julián Álvarez se convirtió en una de las piezas ofensivas más importantes del equipo. En la actual temporada, el delantero ya suma 7 goles en la Champions League, además de participaciones decisivas en otras competiciones del calendario europeo.

Su doblete ante Tottenham confirmó su recuperación tras una breve sequía goleadora que atravesó entre el cierre de 2025 y el inicio de 2026. El argentino volvió a encontrar eficacia frente al arco y se transformó nuevamente en un recurso clave dentro del esquema ofensivo del equipo.