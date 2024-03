La Selección argentina fue a ver a los Lakers en la NBA: el insólito momento que protagonizó Scaloni

En la previa del amistoso ante Costa Rica, el plantel campeón del mundo presenció el cruce con los Pacers que se jugó este domingo en Los Ángeles y no pasó desapercibido en las pantallas del estadio.

"¡Mirá, me compro ese buzo ya! Pablo, ¿tenés para pagar ahí vos?", le preguntó a Aimar. "No, pero ese es trucho", le contestaron entre risas. Scaloni se detuvo a hablar con el vendedor, con quien intercambió unas palabras en español. "Después te compramos, no te vayas", le pidió.

Los jugadores se ubicaron en la parte más alta de las tribunas, desde donde vieron el triunfo del equipo de LeBron James por 150 a 145. "Los campeones del mundo y de la Copa América están en casa. ¡Los campeones en L.A.!", anunció la cuenta de los Lakers en la red social X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1772083469268521068&partner=&hide_thread=false La Selección Argentina está en Lakers vs. Pacers en Los Angeles y en las afueras del estadio: ¡SCALONI SE QUISO COMPRAR UN BUZO! Pero... ¿Que pasó? pic.twitter.com/8ofqQxRSki — SportsCenter (@SC_ESPN) March 25, 2024

Además del posteo y las fotos en redes sociales, el club también reconoció al plantel durante el entretiempo del partido, un momento en que tradicionalmente los hinchas aparecen en la pantalla gigante del estadio. Allí se pudo ver a los futbolistas argentinos saludando y alentando desde sus asientos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1772201763254292487&partner=&hide_thread=false ¡LA SCALONETA RECONOCIDA EN LOS ANGELES! La INMENSA pantalla del Crypto Arena enfocó a los jugadores de la Selección Argentina en un intervalo de Lakers vs. Pacers... ¡Hermoso momento! #NBAxESPN pic.twitter.com/KMwLuu8qH0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 25, 2024

Los cambios rotundos que presentaría Scaloni ante Costa Rica: ¿se viene un nuevo debut en la Selección?

El combinado campeón del mundo, que viene de ganarle por 3 a 0 a El Salvador el último viernes, jugará su último encuentro el próximo martes en Los Ángeles desde las 23.50 ante Costa Rica.

En relación a los últimos entrenamientos, el entrenador argentino podría apostar a una amplia rotación para darle descanso a los futbolistas que jugaron en el último partido y que vienen teniendo rodaje en sus respectivos equipos.

En ese contexto, la sorpresa podría estar debajo de los tres palos: Scaloni podría darle descanso a Emiliano "Dibu" Martínez, pero no le daría la chance a Franco Armani, sino que jugaría Walter Benítez. De esta manera, el actual arquero de PSV Eindhoven haría su debut pleno con la camiseta celeste y blanca.

Por su parte, en el resto del equipo le devolvería la titularidad a Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, habituales titulares pero que estuvieron en el banco ante El Salvador.