Copa América: Canadá será el rival de la Selección argentina en el partido inaugural

El seleccionado rojo y blanco sigue en una curva ascendente en lo que respecta a desarrollo y resultados tras clasificar al Mundial Qatar en 2022, luego 36 años de ausencia en la cita máxima del fútbol mundial, y de alcanzar la final de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2023.

Con respecto al otro repechaje en el torneo más importante del continente americano, este será definido por Costa Rica y Honduras también este sábado en el Toyota Stadium de Frisco, por una plaza en el grupo D donde se ubican las selecciones de Brasil, Colombia y Paraguay.

Cabe destacar que el partido inaugural entre Argentina y Canadá se disputará en el estadio Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, con capacidad para 71.000 espectadores.

Embed - HIGHLIGHTS: CanMNT vs. Trinidad and Tobago | Canada qualify for Copa America!