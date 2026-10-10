10 de octubre de 2026 Inicio
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La Selección argentina femenina cayó 3-1 ante Brasil en el inicio de su preparación para el Mundial 2027

El conjunto dirigido por Germán Portanova no pudo contrarrestar el poderío del seleccionado local, anfitriona de la cita mundialista, durante la primera parte, pero mostró una mejoría en el complemento y descontó a través de Maricel Pereyra. La revancha será el próximo martes, en Recife.

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La argentina Dalila Ippolito aguanta la marca de la defensora brasileña Raissa Bahia.

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La Selección argentina femenina de fútbol cayó este sábado en su primera prueba de exigencia de la ventana internacional rumbo a la Copa del Mundo del año que viene: perdió 3-1 frente a Brasil en el estadio Beira-Rio de la ciudad de Porto Alegre, en el marco de la fecha FIFA. El encuentro significó el inicio de una serie de partidos amistosos programados para afinar el equipo de cara al Mundial de 2027, certamen que se disputará en territorio brasileño entre el 24 de junio y el 25 de julio de ese año.

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Durante la primera mitad, el conjunto local impuso condiciones desde el comienzo y logró plasmar una clara ventaja en el marcador. La apertura del resultado llegó a los 26 minutos mediante una jugada colectiva concretada por Luany Vitória. Posteriormente, sobre los 38 minutos, la delantera Geyse Ferreira estiró la diferencia al convertir el segundo tanto con una chilena tras un rebote en el área. Antes de llegar al descanso, la capitana brasileña Angelina capitalizó un avance por el sector derecho para anotar el 3-0 parcial con el que ambas delegaciones se retiraron al vestuario.

En la parte complementaria, las dirigidas por Germán Portanova mostraron otra actitud sobre el terreno de juego. Apenas transcurridos cinco minutos del segundo tiempo, Maricel Pereyra aprovechó un pase preciso de Dalila Ippolito para definir con un derechazo y convertir el descuento argentino. A pesar del gol y del empuje en el tramo final, la Albiceleste no logró generar el peligro necesario para achicar aún más la brecha frente a un sólido combinado brasileño que supo replegarse.

La Selección que dirige Germán Portanova enfrentó al anfitrión del Mundial 2027, en su preparación para la cita mundialista.

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El desarrollo del partido también estuvo marcado por diversos movimientos en el esquema y variantes en el plantel durante el transcurso de la segunda etapa. El entrenador albiceleste dispuso las salidas de futbolistas como Eliana Stabile y la propia Pereyra, permitiendo el retorno de Celeste Dos Santos y el debut de Camila Ochoa en la Selección mayor. Sin embargo, sobre el cierre del compromiso, la ingresada Agustina Vargas se fue expulsada por una jugada de juego brusco tras la revisión de la árbitra en el VAR.

Pese al resultado adverso, la delegación argentina viajará hacia la ciudad de Recife para continuar con la agenda de la ventana internacional. La Selección tendrá su revancha este martes 13 de octubre, cuando vuelva a enfrentarse ante el combinado brasileño en el Arena Pernambuco a partir de las 20.30. Asimismo, el calendario oficial contempla otro cruce internacional de jerarquía para el mes de noviembre, donde Argentina recibirá a Alemania en el reestreno del Estadio Único de La Plata.

Daiana Falfán, la volante que juega en la Primera División española, fue una de las titulares en la Selección.

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