La Selección argentina confirmó la lista de convocados para enfrentar a Angola: con Lionel Messi y varias ausencias

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de Argentina.
X @Argentina
La Selección argentina confirmó la lista de futbolistas convocados de cara al partido contra Angola, que se llevará a cabo el 14 de noviembre desde las 13 en Luanda, en el marco de la fecha FIFA en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El plantel de la albiceleste se reunirá en España para prepararse previo al encuentro con Angola. La idea de la Selección era disputar un segundo encuentro en Kerala, India pero finalmente se canceló, por lo que esos días sin partidos se utilizarán para tener entrenamientos en Europa hasta el 18 de noviembre, día en el que finaliza la fecha FIFA en la antesala del sorteo de los grupos del Mundial 2026, del viernes 5 de diciembre en Washington DC.
El entrenador Lionel Scaloni no citó a los jugadores del fútbol argentino ya que los equipos argentinos se encuentran en medio de la definición por la clasificación a los torneos internacionales. Por este motivo, no fueron convocados Leandro Paredes (Boca), Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (River) y Facundo Cambeses (Racing). La determinación había sido adelantada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.
En tanto, tampoco fueron citados Emiliano Martínez, quien se desempeña en Aston Villa, para que el resto de los arqueros jueguen. Por otro lado, el delantero Joaquín Panichelli, con un buen nivel en el club francés Racing de Estraburgo, y Gianluca Prestianni, quien tuvo un gran desempeño en el último Mundial Sub 20, fueron convocados.
Argentina viene de disputar dos amistosos en la fecha FIFA de octubre, tras ganar de punta a punta las Eliminatorias Sudamericanas y conseguir varias fechas antes el boleto al Mundial 2026. El equipo que dirige Scaloni le ganó a Venezuela, por 1-0, con gol de Giovani Lo Celso, mientras que no tuvo rival ante Puerto Rico y lo vapuleó por 6-0 en su gira por Estados Unidos.
Los convocados de la Selección argentina para enfrentar a Angola
Arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez.
Defensores: Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.
Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.