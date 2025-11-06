FIFA anunció todos los nominados a The Best: quiénes son los argentinos que acompañan a Messi La Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó quiénes quedaron ternados como mejores jugadores del mundo. Por







Lionel Messi ganó el The Best﻿ en tres ocasiones: 2019, 2022 y 2023. Redes sociales

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció todos los nominados a The Best y hay muchos argentinos que acompañan a Lionel Messi, quien se llevó la distinción en tres ocasiones a mejor jugador (2019, 2022 y 2023) y es el máximo referente en la historia del galardón.

En esta ocasión, el FIFA The Best tomó en cuenta la temporada comenzada el 11 de agosto de 2024 y terminada el 2 de agosto de 2025, de forma que la Copa América 2024 no ingresó en el período y sí lo hizo el Mundial de Clubes 2025. Por esa razón, no hay muchos argentinos y son apenas seis los compatriotas que acompañaron a Messi.

Lo llamativo fue que apareció un hincha nominado al mejor del mundo y se trata de Alejandro Ciganotto, un fanático que siguió la campaña de Racing Club en la Copa Sudamericana. Así, tendrá la oportunidad de encontrarse con un sinfín de figuras en la ceremonia que se celebrará en los próximos meses.

Ousmane Dembélé Balón de Oro Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro y ahora va por The Best. France Football Todas las ternas están abiertas a la votación y cualquiera puede participar en el sitio web oficial de los FIFA The Best (fifa.com/en/the-best-fifa-football-awards/2025).

The Best FIFA Men's Player (mejor jugador masculino) Su último ganador fue Vinicius Jr. de la Selección brasileña y Real Madrid, mientras que los nuevos nominados son: