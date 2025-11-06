FIFA anunció todos los nominados a The Best: quiénes son los argentinos que acompañan a Messi

Lionel Messi ganó el The Best en tres ocasiones: 2019, 2022 y 2023.
Redes sociales
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)anunció todos los nominados a The Best y hay muchos argentinos que acompañan a Lionel Messi, quien se llevó la distinción en tres ocasiones a mejor jugador (2019, 2022 y 2023) y es el máximo referente en la historia del galardón.
En esta ocasión, el FIFA The Best tomó en cuenta la temporada comenzada el 11 de agosto de 2024 y terminada el 2 de agosto de 2025, de forma que la Copa América 2024 no ingresó en el período y sí lo hizo el Mundial de Clubes 2025. Por esa razón, no hay muchos argentinos y son apenas seis los compatriotas que acompañaron a Messi.
Lo llamativo fue que apareció un hincha nominado al mejor del mundo y se trata de Alejandro Ciganotto, un fanático que siguió la campaña de Racing Club en la Copa Sudamericana. Así, tendrá la oportunidad de encontrarse con un sinfín de figuras en la ceremonia que se celebrará en los próximos meses.
Todas las ternas están abiertas a la votación y cualquiera puede participar en el sitio web oficial de los FIFA The Best (fifa.com/en/the-best-fifa-football-awards/2025).
The Best FIFA Men's Player (mejor jugador masculino)
Su último ganador fue Vinicius Jr. de la Selección brasileña y Real Madrid, mientras que los nuevos nominados son:
Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain FC).
Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea FC).
Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).
Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid CF).
Lamine Yamal (España y FC Barcelona).
Mohamed Salah (Egipto y Liverpool FC).
Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain FC).
Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain FC).
Pedri (España y FC Barcelona).
Raphinha (Brasil y FC Barcelona).
Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain FC).
The Best FIFA Men's Goalkeeper (mejor arquero masculino)
Su último ganador fue Emiliano Martínez de la Selección argentina y Aston Villa FC, mientras que los nuevos nominados son:
Alisson Becker (Brasil y Liverpool FC).
David Raya (España y Arsenal FC).
Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa FC).
Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain FC, actualmente en Manchester City FC).
Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).
Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid CF).
Wojciech Szczesny (Polonia y FC Barcelona).
Yann Sommer (Suiza y FC Internazionale Milano).
The Best FIFA Men's Coach (mejor entrenador masculino)
Su último ganador fue Carlo Ancelotti de Italia y Real Madrid CF, mientras que los nuevos nominados son:
Arne Slot (Países Bajos y Liverpool FC).
Enzo Maresca (Italia y Chelsea FC).
Hansi Flick (Alemania y FC Barcelona).
Javier Aguirre (México y Selección mexicana).
Luis Enrique (España y Paris Saint-Germain FC).
Mikel Arteta (España y Arsenal FC).
Roberto Martínez (España y Selección portuguesa).
The FIFA Fan Award 2025 (mejor hincha)
Alejandro Ciganotto: "desde 2024, se ha hecho famoso por viajar por tierra para seguir al Racing en cada partido que ha disputado en Sudamérica. Combinando caminatas y autostop, siguió de cerca su camino hacia la victoria en la Copa Sudamericana el año pasado. En mayo de este año, recorrió más de 7 mil kilómetros, atravesando Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria de su equipo sobre el Atlético de Bucaramanga en la fase de grupos de la Copa Libertadores".
Manuel Cáceres: "más conocido como Manolo el del Bombo, falleció a los 76 años tras más de cuatro décadas apoyando a la selección nacional tanto en España como en el extranjero. Este apasionado hincha de la Roja, fácilmente reconocible por su boina vasca, la camiseta número 12 de España y su enorme tambor, viajó por primera vez para apoyar a la selección en Chipre en 1979. Desde entonces, asistió a diez Mundiales y a ocho Eurocopas".
Zakho SC (hinchada): "antes del partido de la Liga de las Estrellas Iraquíes contra Al-Hudood el 13 de mayo, los aficionados del Zakho SC lanzaron miles de peluches al campo, que fueron recogidos antes del inicio del encuentro y donados a niños enfermos".
The Best FIFA Men's 11 (once ideal masculino)
Arqueros (22):
Alex Meret (Italia y SSC Napoli).
Alisson Becker (Brasil y Liverpool FC).
David Raya (España y Arsenal FC).
Diogo Costa (Portugal y FC Porto).
Edouard Mendy (Senegal y Al-Ahli SFC).
Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa FC).
Fábio (Brasil y Fluminense FC).
Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain FC, actualmente en Manchester City FC).
Jan Oblak (Eslovenia y Atlético de Madrid).
John Victor (Brasil y Botafogo FR, actualmente en Nottingham Forest FC).
Kevin Mier (Colombia y CF Cruz Azul).
Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).
Michele Di Gregorio (Italia y Juventus FC).
Mile Svilar (Bélgica y AS Roma).
Robert Sánchez (España y Chelsea FC).
Ronwen Williams (Sudáfrica y Mamelodi Sundowns FC).
Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid CF).
Unai Simon (España y Athletic Club).
Weverton (Brasil y SE Palmeiras).
Wojciech Szczesny (Polonia y FC Barcelona).
Yann Sommer (Suiza y FC Internazionale Milano).
Yassine Bounou (Marruecos y Al-Hilal FC).
Defensores (22):
Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain FC).
Alphonso Davies (Canadá y FC Bayern München).
Antonio Rüdiger (Alemania y Real Madrid CF).
Dayot Upamecano (Francia y FC Bayern München).
Dean Huijsen (España y AFC Bournemouth, actualmente en Real Madrid CF).
Denzel Dumfries (Países Bajos y FC Internazionale Milano).
Gabriel Magalhães (Brasil y Arsenal FC).
Giovanni Di Lorenzo (Italia y SSC Napoli).
Ibrahima Konaté (Francia y Liverpool FC).
Jules Koundé (Francia y FC Barcelona).
Kalidou Koulibaly (Senegal y Al-Hilal FC).
Marc Cucurella (España y Chelsea FC).
Marquinhos (Brasil and Paris Saint-Germain FC).
Nicolás Otamendi (Argentina y SL Benfica).
Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain FC).
Pau Cubarsí (España y FC Barcelona).
Raphaël Guerreiro (Portugal y FC Bayern München).
Ruben Dias (Portugal y Manchester City FC).
Thiago Silva (Brasil y Fluminense FC).
Virgil van Dijk (Países Bajos y Liverpool FC).
William Saliba (Francia y Arsenal FC).
Willian Pacho (Ecuador y Paris Saint-Germain FC).
Mediocampistas (22):
Alexis Mac Allister (Argentina y Liverpool FC).
Bernardo Silva (Portugal y Manchester City).
Bruno Fernandes (Portugal y Manchester United FC).
Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea FC).
Declan Rice (Inglaterra y Arsenal FC).
Enzo Fernández (Argentina y Chelsea FC).
Fabián Ruiz (España y Paris Saint-Germain FC).
Federico Valverde (Uruguay y Real Madrid).
Florian Wirtz (Alemania y Bayer 04 Leverkusen, actualmente en Liverpool FC).
Frenkie De Jong (Países Bajos y FC Barcelona).
Jamal Musiala (Alemania y FC Bayern München).
Jhon Arias (Colombia y Fluminense FC, actualmente en Wolverhampton Wanderers FC).
João Neves (Portugal y Paris Saint-Germain FC).
Joshua Kimmich (Alemania y FC Bayern München).
Jude Bellingham (Inglaterra y Real Madrid CF).
Michael Olise (Francia y FC Bayern München).
Moisés Caicedo (Ecuador y Chelsea FC).
Pedri (España y FC Barcelona).
Rúben Neves (Portugal y Al-Hilal FC).
Ryan Gravenberch (Países Bajos y Liverpool FC).
Scott McTominay (Escocia y SSC Napoli).
Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain FC).
Delanteros (22):
Alexander Isak (Suecia y Newcastle United FC, actualmente en Liverpool FC).
Bradley Barcola (Francia y Paris Saint-Germain FC).
Cristiano Ronaldo (Portugal y Al-Nassr FC).
Désiré Doué (Francia y Paris Saint-Germain FC).
Erling Haaland (Noruega y Manchester City FC).
Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).
João Pedro (Brasil y Brighton & Hove Albion FC, actualmente en Chelsea FC).
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia y SSC Napoli, actualmente en Paris Saint-Germain FC).
Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid CF).
Lamine Yamal (España y FC Barcelona).
Lautaro Martínez (Argentina y FC Internazionale Milano).
Lionel Messi (Argentina y Inter Miami CF).
Luiz Henrique (Brasil y Botafogo FR, actualmente en FC Zenit Saint Petersburg).
Mateo Retegui (Italia y Atalanta BC, actualmente en Al-Qadsiah FC).
Mohamed Salah (Egipto y Liverpool FC).
Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain FC).
Raphinha (Brasil y FC Barcelona).
Robert Lewandowski (Polonia y FC Barcelona).
Salem Al-Dawsari (Arabia Saudita y Al-Hilal FC).
Serhou Guirassy (Guinea y Borussia Dortmund).
Viktor Gyökeres (Suecia y Sporting Club, actualmente en Arsenal FC).