El "método pirata" de la Selección de Italia Sub-21 que impactó al fútbol mundial: de qué se trata

Las fotos de los juveniles italianos se viralizaron en redes. Redes sociales

Los jugadores de la Selección de Italia Sub-21 se volvieron virales por entrenar con un “parche pirata” tapando uno de sus ojos.

El entrenador Silvio Baldini tomó la idea del boxeo, pero también se usa en otros deportes de alto rendimiento.

El objetivo es trabajar la percepción espacial, la coordinación y la agudeza visual de los jugadores.

Detectar cuál es el ojo dominante de un futbolista puede ayudarlo a tomar decisiones más rápido y mejor. En las últimas semanas, una serie de fotos de la Selección de Italia Sub-21 se hicieron virales por el particular "método pirata" que aplicaron en uno de sus entrenamientos: los jugadores salieron a la cancha con un ojo tapado por un parche, al mejor estilo de las novelas y películas sobre el tema.

La idea fue del entrenador Silvio Baldini, pero no es nueva. Se trata de una técnica muy habitual en otros deportes como boxeo, automovilismo, rugby, golf y criquet, y el propio DT ya la había utilizado cuando dirigía al Palermo y al Pescara. Los futbolistas se taparon 20 minutos un ojo, luego el otro, y finalmente entrenaron otros 20 minutos sin el parche.

"Quiero animar a los chicos a que miren el campo no solo con los ojos, sino también con la mente y el cuerpo", explicó Baldini a La Gazzetta dello Sport. Según contó, tomó la idea de un boxeador al que vio pelear en Siracusa. "Me intrigó e investigué un poco, y empecé a proponer este método también", señaló.

Beneficios del método que aplicó la Selección de Italia Sub-21 El método usado por la Selección de Italia Sub-21 se basa en los conocimientos de la optometría, disciplina que se enfoca en el cuidado de la salud visual. El objetivo es optimizar la percepción espacial, la coordinación y la agudeza visual de los futbolistas para que puedan tomar decisiones mejor y más rápido.

Así como sucede con las manos y las piernas, todas las personas tienen también un ojo dominante que el cerebro utiliza más a la hora de procesar la información. Este ojo recibe los datos una fracción de segundo antes que el otro y lo hace con más precisión. Detectar cuál es resulta clave para mejorar los reflejos.

Al entrenar con un ojo tapado, el cerebro de los futbolistas se centra más en la coordinación y menos en el esfuerzo físico, ya que debe compensar la visión limitada con otros estímulos y afinar la percepción de profundidad. Para eso debe usar señales como el tamaño y la sombra de los objetos. Más allá de lo particular que resulta el look "pirata" de los jugadores, los entrenamientos basados en la optometría y la neurociencia son cada vez más comunes tanto en el fútbol como en otros deportes de alto rendimiento. "Lo volveremos a hacer", anticipó Baldini.