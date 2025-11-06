Chiqui Tapia confirmó que la Selección argentina no tendrá jugadores del fútbol argentino contra Angola El presidente de la AFA participó de una conferencia de prensa en la previa del Superclásico y anunció que Lionel Scaloni no citará a futbolistas locales de cara a la próxima fecha FIFA, en plena definición de la clasificación a los torneos internacionales. Por







Claudio Tapia, presidente de la AFA. Twitter AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó que los jugadores locales no serán convocados a la Selección argentina de cara al amistoso contra Angola que se llevará a cabo el 14 de noviembre desde las 13 en Luanda, en el marco de la fecha FIFA.

Tapia participó de una conferencia de prensa en la previa del Superclásico entre Boca y River, que se llevará adelante el domingo en la Bombonera, en la que anunció que los futbolistas locales no serán citados para enfrentar a Angola: "Hablamos con el Gringo Scaloni la posibilidad de que no sean convocados los jugadores del fútbol argentino de los equipos que el domingo tengan posibilidades o definan situaciones deportivas".

En tal sentido, destacó la importancia de la cantidad de equipos en los torneos internacionales. "También es darle la importancia que tiene que tener el fútbol argentino. Seguramente representará mucho porque todos queremos que el próximo año tengamos la mayor representatividad y que compitamos de la mejor manera en las competencias que nos toque, tanto en la Sudamericana como Libertadores", explicó.

Chiqui Tapia Claudio Tapia, presidente de la AFA. AFA Los jugadores del fútbol argentino que tenían mayores posibilidades de ser convocados eran Leandro Paredes (Boca), Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (River) y Facundo Cambeses (Racing), quienes habían sido citados por Scaloni durante la última fecha FIFA, en la que la albiceleste derrotó 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico.

La Selección argentina se reunirá en España para prepararse previo al encuentro con Angola. La idea de la Selección era disputar un segundo encuentro en Kerala, India pero finalmente se canceló esa cita, por lo que esos días sin partidos se utilizarán para tener entrenamientos en Europa hasta el 18 de noviembre, cuando finalizará la fecha FIFA en la antesala del sorteo de los grupos del Mundial 2026, del viernes 5 de diciembre en Washington DC.