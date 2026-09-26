Ángel Di María habló del polémico penal y apuntó contra Estudiantes tras el escándalo: "Siempre pasa lo mismo" El exjugador de la Selección argentina comparó el penal que le dieron a Rosario Central con el de la final del Mundial 2022, defendió la intervención del VAR, puso su golazo de tiro libre a la altura de una obra de Messi y apuntó contra el Pincha por el escandaloso final. Por Agregar C5N en









El Fideo fue la gran figura de una tarde inolvidable para Rosario Central.

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer a Estudiantes de La Plata en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y Ángel Di María se transformó en la gran figura de la tarde al liderar a su equipo y meter un doblete que dio vuelta el partido. Tras la consagración, el capitán expresó su profunda emoción por el título obtenido, comparó el penal que le dieron al Canalla con el de la final del Mundial 2022, defendió la intervención del VAR, puso su golazo de tiro libre a la altura de una obra de Lionel Messi y apuntó contra el Pincha por el escandaloso final. "Siempre pasa lo mismo, esto es fútbol", expresó.

¡¡QUÉ GOLAZO, FIDEO!!



SOBERBIO tiro libre de Ángel Di María para empatar el partido.



Ahora, el Pincha y el Canalla igualan 1-1 por la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/CmAkA4qANO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026 El exjugador de la Selección argentina logró su segundo trofeo con el equipo rosarino, tras la polémica consagración de la Tabla Anual el año pasado. Entre lágrimas, tras el triunfo confesó: "Volví por esto, por esta alegría, por esta gente. Esta gente vende cosas y hace cualquier cosa por viajar para estar acá; si no le dábamos esta alegría, sentía que los defraudaba de verdad".

El Fideo fue el encargado de poner el empate parcial, con un tiro libre inatajable para el arquero Fernando Muslera. Sobre ese golazo, el atacante confesó la inspiración previa al encuentro: "Estaba mirando el celu y me aparece el gol de tiro libre de Leo contra Estados Unidos; cuando agarré la pelota dije: 'Voy a intentar, no soy Leo, pero capaz sale'", precisó, en alusión a uno de los tantos más icónicos de Messi, en la semifinal de la Copa América Centenario frente a Estados Unidos en 2016.

¡PENAL PARA ROSARIO CENTRAL!



González Pirez bajó a Copetti y, tras la revisión en el VAR, Herrera marcó la pena máxima. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/LlRChihVFO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026 El partido estuvo fuertemente atravesado por la polémica arbitral tras la revisión en el VAR realizada por el juez Darío Herrera. La decisión de sancionar falta de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti desató la furia de la delegación platense, pero Fideo no dudó en defender la sanción desde los doce pasos y cruzar las críticas: "Al final siempre pasa lo mismo y lo voy a aclarar porque ya termina cansando esto. Fue penal, como el que me hicieron en la final del Mundial 2022. Es un toque adentro del área y hoy el VAR te lleva a eso".

En esa misma línea, Di María sumó sobre los incidentes finales: "Nos tocó a nosotros y estamos felices. Lo del final, lamentable. Nosotros a disfrutar de esto porque lo soñé toda mi vida".

Di María comparó su gol con el histórico tiro libre de Messi a Estados Unidos, en la semifinal de la Copa América de 2016. Mirá las declaraciones de Di María tras la victoria frente a Estudiantes por 3-1 en Santiago del Estero "SI NO LES DABAMOS ESTA ALEGRÍA IBA A SENTIR QUE LOS IBA A DEFRAUDAR"



Ángel Di María, la figura del partido de Rosario Central, tras ser campeón ante Estudiantes en Santiago del Estero.@m_benedetto #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/RA8A3ymk7I — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026