19 de marzo de 2026 Inicio
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La renovación que pone en vilo a todo Boca: es una figura y tiene sondeos de Europa

El vínculo del jugador expira en diciembre y su situación abre un frente clave en medio de rumores del exterior.

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La situación contractual de Zeballos preocupa en Boca.

La situación contractual de Zeballos preocupa en Boca.

X: Boca Juniors

  • Exequiel Zeballos finaliza su contrato en diciembre de 2026 y Boca busca evitar que quede libre ante el interés concreto de Napoli para mitad de año.

  • El atacante viene de un destacado cierre de 2025 que despertó sondeos desde Europa, con el club italiano siguiendo de cerca su evolución.

  • La dirigencia ya inició conversaciones con su representante para acelerar una renovación y resolver el futuro en el corto plazo.

  • El jugador mantiene como gran objetivo la Copa Libertadores tras la frustración de haberse perdido la final disputada en 2023.

La renovación de Exequiel Zeballos se convirtió en un tema central en Boca, especialmente a partir del interés de Napoli, que analiza avanzar por su fichaje a mitad de año. Con contrato vigente hasta diciembre, la situación del delantero genera preocupación en el club, que busca evitar complicaciones futuras en un contexto deportivo que ya presenta tensiones.

El sorteo será el jueves 19.
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El extremo atraviesa la recuperación de un desgarro, pero su rendimiento en el cierre de la temporada 2025 fue determinante para reposicionarse dentro del equipo. Ese nivel lo volvió a poner en el radar internacional, con varios sondeos desde Europa que podrían transformarse en ofertas concretas en el próximo mercado.

Aunque aún no hubo una propuesta formal, Boca ya mantiene contactos con el entorno del futbolista para encaminar la renovación. La buena relación con su representante alimenta la expectativa de un acuerdo, mientras que el propio Zeballos dejó en claro que la Copa Libertadores es una meta prioritaria, marcada por la espina de no haber jugado la final de 2023.

changuito zeballos
En el fútbol argentino, Zeballos se afianza como pieza clave mientras Napoli sigue de cerca su situación.

En el fútbol argentino, Zeballos se afianza como pieza clave mientras Napoli sigue de cerca su situación.

Los números del Changuito Zeballos en Boca

Exequiel Zeballos debutó en la primera de Boca el 18 de noviembre de 2020 ante Newell’s, y desde entonces construyó un recorrido con protagonismo creciente, aunque atravesado por momentos de interrupción. Hasta comienzos de 2026, acumula 111 partidos oficiales, con 14 goles y 18 asistencias, distribuidos entre torneos locales, Copa Argentina y competencias internacionales.

Su primera gran etapa de consolidación se dio en 2022, cuando logró continuidad y se convirtió en una de las principales variantes ofensivas del equipo. Sin embargo, ese impulso se vio interrumpido el 10 de agosto de 2022, cuando sufrió una fractura de tibia frente a Agropecuario por Copa Argentina, una lesión que lo marginó durante varios meses y frenó su evolución.

Tras su regreso en 2023, el extremo fue recuperando ritmo de manera progresiva y sumó minutos en el plano internacional, aunque quedó marcado por no haber podido disputar la final de la Copa Libertadores en el Maracaná. Con el correr del tiempo, logró recuperar su lugar dentro de la rotación y volver a ser una pieza confiable en ataque.

Exequiel Zeballos
El delantero es seguido desde Europa tras su gran cierre de 2025.

El delantero es seguido desde Europa tras su gran cierre de 2025.

El cierre de la temporada 2025 representó uno de sus mejores momentos desde la lesión: disputó 16 partidos, con 4 goles y 5 asistencias, números que reflejan su incidencia directa en el juego ofensivo. A sus 23 años, su capacidad de desequilibrio, con picos de 2,3 regates exitosos por partido, y su proyección explican el interés europeo y refuerzan la importancia de su continuidad en Boca.

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