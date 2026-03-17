¿Rival de Riquelme? Sebastián Battaglia confirmó que se presentará en las próximas elecciones en Boca El exentrenador y jugador del club, aseguró que dejará en pausa la dirección técnica para concentrarse en este nuevo proyecto. “Pasaron cuatro años y sigue teniendo los mismos problemas. No logra estabilizarse”, sentenció. Por + Seguir en







Sebastián Battaglia acompañará a Jorge Reale en la campaña para presidente de Boca en 2027 Télam

El exentrenador de Boca, Sebastián Battaglia, confirmó que se meterá de lleno en la política del club y que será la oposición del actual presidente, Juan Román Riquelme de cara a las elecciones en el Xeneize en 2027, en caso de que vaya por la reelección.

El exjugador más ganador de la historia del club anunció que se sumará a la lista encabezada por Jorge Reale, pensando en los comicios del próximo año, luego de varios meses en los que el exfutbolista se reunió con el empresario. “Se le puede competir a Juan Román Riquelme una elección”, aseguró durante una entrevista en La Noche de TyC Sports.

“De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027, acompañando a Jorge Reale. Nos hemos juntado ya hace varios meses, estuvimos hablando y la verdad es que me motiva las ideas que hay por delante”, agregó.

Además, detalló que se alejará de la dirección técnica para meterse de lleno en este nuevo proyecto. “Lo tengo decidido, sí. En esta etapa, lo que decidimos es trabajar y mirar para adelante en lo que viene. Queremos meternos de lleno en intentar que Jorge sea el próximo presidente de Boca”, indicó.

Sebastián Battaglia En esa línea apuntó contra la actual dirigencia, comandada por Riquelme: “Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse”.