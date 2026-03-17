17 de marzo de 2026 Inicio
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¿Rival de Riquelme? Sebastián Battaglia confirmó que se presentará en las próximas elecciones en Boca

El exentrenador y jugador del club, aseguró que dejará en pausa la dirección técnica para concentrarse en este nuevo proyecto. “Pasaron cuatro años y sigue teniendo los mismos problemas. No logra estabilizarse”, sentenció.

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SebastiánBattaglia acompañará a Jorge Reale en la campaña para presidente de Bocaen 2027

Sebastián Battaglia acompañará a Jorge Reale en la campaña para presidente de Boca en 2027

Télam

El exentrenador de Boca, Sebastián Battaglia, confirmó que se meterá de lleno en la política del club y que será la oposición del actual presidente, Juan Román Riquelme de cara a las elecciones en el Xeneize en 2027, en caso de que vaya por la reelección.

El último club de Chiquito Romero fue Argentinos Juniors.
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El exjugador más ganador de la historia del club anunció que se sumará a la lista encabezada por Jorge Reale, pensando en los comicios del próximo año, luego de varios meses en los que el exfutbolista se reunió con el empresario. “Se le puede competir a Juan Román Riquelme una elección”, aseguró durante una entrevista en La Noche de TyC Sports.

De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027, acompañando a Jorge Reale. Nos hemos juntado ya hace varios meses, estuvimos hablando y la verdad es que me motiva las ideas que hay por delante”, agregó.

Además, detalló que se alejará de la dirección técnica para meterse de lleno en este nuevo proyecto. “Lo tengo decidido, sí. En esta etapa, lo que decidimos es trabajar y mirar para adelante en lo que viene. Queremos meternos de lleno en intentar que Jorge sea el próximo presidente de Boca”, indicó.

Sebastián Battaglia

En esa línea apuntó contra la actual dirigencia, comandada por Riquelme: “Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse”.

Los palmarés de Sebastián Battaglia en Boca como jugador y entrenador

Sebastián Battaglia se convirtió en el máximo ganador en la historia de Boca con 19 títulos, donde levantó 17 trofeos como jugador y 2 como entrenador.

Como jugador

  • Torneos Internacionales: Copa Libertadores (2000, 2001, 2003, 2007), Copa Intercontinental (2000, 2003), Copa Sudamericana (2005), Recopa Sudamericana (2005, 2006, 2008).
  • Torneos Locales: Apertura 2000, Clausura 1999, Apertura 2003, Apertura 2005, Clausura 2006, Apertura 2008, Apertura 2011.

Títulos como entrenador

  • Copa Argentina 2021, Copa de la Liga Profesional 2022
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