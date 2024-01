El ex-All Boys fue tajante con Demichelis y consideró que no se lleva bien con los jugadores experimentados, y terminó con la salida de los históricos como Jonathan Maidana y Enzo Pérez.

“Los jugadores no se acostumbran al técnico, lo vengo diciendo desde el año pasado. No trajo refuerzos porque no quiere tener jugadores grandes. Tiene un problema de llegada a los futbolistas y por eso rinden de esa manera”, sostuvo Sarmiento y agregó: “No se lleva bien con los jugadores grandes, no tiene ese poder de convencimiento con ellos y entonces no les llega”.

Esos dicho fueron reproducidos en las redes sociales de TyC Sports donde el exparticipante del Bailando expuso su pensamiento y fue el propio Rondón quien le dejó un “me gusta” a dicha publicación.

Salomón Rondón Martín Demichelis Captura de pantalla TyC Sports

El delantero se desvinculó de River este mercado de pases y llegó al fútbol mexicano. “Estoy muy contento en Pachuca, era algo que necesitaba. Había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da revancha”, fueron las palabras del venezolano cuando llegó a México que no cayeron bien en el club y por las cuáles recibió hasta duros comentarios de parte de los hinchas.

Cómo sigue el calendario de River en el año

Este fin de semana River igualó 1 a 1 con Argentinos Juniors en lo que fue el primer partido de la Copa de la Liga, por la Zona A.

En dicho encuentro, el Millonario había comenzado ganando con el tanto de Miguel Borja, sin embargo, en la parte complementaria y con poca contundencia en el funcionamiento del equipo el Millonario dejó escapar los tres puntos debido al gol del Bicho de La Paternal que selló la igualdad.

En la segunda fecha, el conjunto dirigido por Martín Demichelis se enfrentará ante Barracas Central este miércoles desde las 21.30 en el estadio de Lanús.