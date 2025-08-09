9 de agosto de 2025 Inicio
La reacción de Franco Colapinto al duro análisis de Flavio Briatore sobre el presente de Alpine

En el receso estival, el director deportivo de la escudería francesa se expresó sobre el rendimiento del equipo durante el año y el piloto argentino no dudó en responder.

Flavio Briatore ha confiado en Colapinto

Flavio Briatore ha confiado en Colapinto, y el argentino aun no cumplió las expecatitavas.

La Fórmula 1 entró en un receso de tres semanas por las vacaciones de verano, y el piloto argentino Franco Colapinto se mostró activo en las redes sociales. Así, el bonaerense no dudó en reaccionar a la dura publicación del director deportivo Flavio Briatore, quien analizó el redimiento de Alpine en un año que no ha colmado las expectativas.

Colapinto sufrió un accidente durante los test de la Fórmula 1 en Hungría

Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano”, comenzó el italiano en su cuenta de Instagram. "Es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto", añadió el jefe de la escudería y lanzó una petición escondida para todo su equipo: "Espero que todos vuelvan con mucha determinación y espíritu de lucha".

El corredor de 22 años salió a bancar a Briatore, hombre que depositó su confianza en el pilarense, y mostró comprometido con la idea del director y con ganas de mantener su lugar. "¡Vamos!", escribió.

Franco aun no encuentra su mejor rendimiento en la escudería francesa. En lo que va del año, todavía no consiguió puntos y su mejor resultado fue un 13° puesto en siete carreras, en un equipo que sufre en todos los frentes. En su último Gran Premio, en Hungría, padeció la peor cara de la Fórmula 1 con dos paradas en boxes que fueron tan deficitarias que derivaron en una investigación interna del equipo para entender el problema.

Mirá el posteo de Flavio Briatore y la respuesta de Colapinto

briatore

La próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto volverá a subirse al monoplaza en el Gran Premio de los Países Bajos, del 29 al 31 de agosto, en el circuito de Zandvoort. Luego continuará su calendario con los compromisos en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dhabi.

Fórmula 1: fecha y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

  • 7.30 Práctica Libre 1
  • 11 Práctica Libre 2

Sábado 30 de agosto

  • 6.30 Práctica Libre 3
  • 10 Clasificación

Domingo 31 de agosto

  • 10 Carrera
