A pesar de la buena clasificación, Franco Colapinto terminó 18° en el GP de Hungría y Lando Norris se quedó con la victoria

El británico logró liderar la carrera tras una mala largada, pero su compañero Oscar Piastri no le perdió pisada y, sobre el final, le peleó de igual a igual, pero no le alcanzó y terminó segundo. George Russell se subió al podio y terminó tercero.

El británico logró liderar la carrera gran parte de la jornada , pese a una mala largada y en las últimas vueltas disputar el primer puesto con el australiano , quien no le perdió pisada y sobre el final le peleó de igual a igual, pero no le alcanzó y terminó segundo . El podio lo completó George Russell luego de ganarle la posición al piloto de Ferrari que había largado primero, pero perdió posiciones e incluso terminó penalizado.

“Fue una carrera muy dura, Oscar estuvo presionando e hizo un buen trabajo. Es un buen resultado el de hoy”, analizó la jornada el piloto de McLaren una vez bajado de su monoplaza sin ocultar su felicidad.

Con esta victoria, Lando quedó a apenas nueve puntos en el Campeonato de Conductores de su compañero, que llegará al receso de mitad de temporada como líder: Piastri cosechó 284 puntos. Además, con este 1-2 en el podio, el equipo naranja sigue liderando el Campeonato de Constructores con 559 unidades, llevando una amplia ventaja de 299 puntos de su inmediato perseguidor, Ferrari.

Por su parte, Franco Colapinto finalizó 18° una posición por encima de su compañero, Pierre Gasly, ya que esté fue penalizado con 10 segundos. Alpine sigue último en el campeonato de constructores con20 unidades.

Colapinto largó 14°, pero tuvo una fallida larga, complicaciones en boxes y terminó 18°

Franco Colapinto no tuvo una buena carrera en el Gran Premio de Hungría ya que tras salir 14°, complicaciones en la largada y en boxes con su equipo de Alpine en boxes, terminó 18°.

El argentino había logrado una buena ubicación, pero tuvo un inicio complicado en el Hungaroring y sin poder controlar el monoplaza cayó varios puestos tras perder ritmo en los primeros metros de la carrera y se ubicó 18°, por detrás de su compañero Pierre Gasly.

Sin embargo, eso no fue lo único difícil a lo largo de las 70 vueltas para el pilarense ya que en la vuelta 17, el piloto de 22 años tuvo su primera parada en boxes, su detención en los pits duró 11 segundos, y calló al último lugar.

En la vuelta 32, tuvo otro ingreso a los boxes y los mecánicos tuvieron una larga demora, lo que hizo hacer perder tiempo al argentino para regresas a la pista y tras salir de allí el pilarense no pudo contener su frustración y enojo. “Oh mi Dios”, se quejó.

Sobre el final, terminó anteúltimo por delante del francés quien fue penalizado y el abandono de Oliver Bearman por complicaciones con su Haas. “No sé qué pasó, hay que verlo de nuevo con los ingenieros en box. No fue una largada mala en sí, había ganado un par de puestos, pero después me fui afuera en la curva 2 y perdí un par de puestos”, comenzó su análisis el argentino.

En esa línea, reconoció que “paramos muy temprano y perdimos mucho tiempo después tuve como 8 banderas azules y habré perdido más segundos” y no ocultó su frustración y señaló siendo muy autocrítico: “Fue una carrera para el olvido, no creo que teníamos mal ritmo, pero fue un desastre. No fue buena, no la ejecutamos bien. No tuvimos un buen día. Ahora viene bien el descanso y volver más fuerte”.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Colapinto

Tras un receso luego del GP de Hungría, los pilotos tendrán un largo parata para ya pensar en la segunda etapa del año.