Conmebol anunció un importante cambio en el VAR para la Copa Libertadores y Sudamericana La medida comenzará a implementarse a partir de los cuartos de final de cada competencia internacional que se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre. Por







Tal como sucedió en la Recopa 2024, los árbitros anunciarán en cancha la decisión del VAR Conmebol

Conmebol anunció nuevos cambios que se implementarán a partir de las instancias de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana vinculado al VAR, una medida que ya se implementó en el fútbol sudamericano e incluso en el argentino.

Según anunció en un comunicado esta nueva herramienta “da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano”: las decisiones arbitrales por medio de VAR se explicarán en vivo para todo el estadio y las personas que estén conectadas en las distintas transmisiones oficiales.

Dicha medida fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB), debido a que “busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación”, explicó el ente regulador.

“Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos”, agregaron.

Árbitro VAR Conmebol Redes sociales Esta medida afectará de manera directa a los equipos argentinos como Vélez, Racing, River y Estudiantes de La Plata, en competencia del torneo más importante del continente. Por su parte, Lanús es el único representante del país en la Sudamericana, a esperas de la resolución del encuentro cancelado entre Independiente y la Universidad de Chile por la barbarie ocurrida en las tribunas del Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.