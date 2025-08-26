26 de agosto de 2025 Inicio
Conmebol anunció un importante cambio en el VAR para la Copa Libertadores y Sudamericana

La medida comenzará a implementarse a partir de los cuartos de final de cada competencia internacional que se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre.

Por
Tal como sucedió en la Recopa 2024

Tal como sucedió en la Recopa 2024, los árbitros anunciarán en cancha la decisión del VAR

Conmebol

Conmebol anunció nuevos cambios que se implementarán a partir de las instancias de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana vinculado al VAR, una medida que ya se implementó en el fútbol sudamericano e incluso en el argentino.

Según anunció en un comunicado esta nueva herramienta “da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano”: las decisiones arbitrales por medio de VAR se explicarán en vivo para todo el estadio y las personas que estén conectadas en las distintas transmisiones oficiales.

Dicha medida fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB), debido a que “busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación”, explicó el ente regulador.

“Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos”, agregaron.

Árbitro VAR Conmebol

Esta medida afectará de manera directa a los equipos argentinos como Vélez, Racing, River y Estudiantes de La Plata, en competencia del torneo más importante del continente. Por su parte, Lanús es el único representante del país en la Sudamericana, a esperas de la resolución del encuentro cancelado entre Independiente y la Universidad de Chile por la barbarie ocurrida en las tribunas del Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Cuándo se disputarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Libertadores

Los cuartos de final de ambas competiciones comenzarán el 16 de septiembre y finalizarán el 25 del mismo mes, con un semifinalista argentino asegurado en la Copa Libertadores debido a que Vélez y Racing se medirán en dicha instancia.

Copa Libertadores

Ida:

  • Vélez – Racing: martes 16, a las 19
  • River – Palmeiras: miércoles 17, e a las 21:30
  • Flamengo – Estudiantes: jueves 18, a las 21:30

Vuelta:

  • Racing – Vélez: martes 23, a las 19
  • Palmeiras – River: jueves 24, a las 21:30
  • Estudiantes – Flamengo: jueves 25, a las 21:30

Sudamericana

Ida:

  • Lanús – Fluminense: martes 16, a las 21:30

Vuelta:

  • Fluminense – Lanús: martes 23, a las 21:30
