De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

«Mi amigo Enzo» (The Art of Racing in the Rain en su título original) es una película dramática de 2019, dirigida por Simon Curtis y basada en la exitosa novela del mismo nombre de Garth Stein.

que recientemente se estrenó en Netflix con muy buena repercusión.

La trama está narrada desde la perspectiva de Enzo, un Golden Retriever filosófico y observador que vive con su dueño, Denny Swift.

Es una película emotiva que combina el amor por el automovilismo con una profunda historia familiar. Es un relato sobre la amistad incondicional, la pérdida, la perseverancia y la búsqueda de la felicidad. La trama de Enzo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y las lecciones que podemos aprender de aquellos que amamos, incluso si son de una especie diferente.

Sinopsis de Mi amigo Enzo, la película tendencia en Netflix

La película sigue la vida de Enzo (cuya voz en inglés es interpretada por Kevin Costner) mientras observa y aprende de su dueño, Denny (interpretado por Milo Ventimiglia), un aspirante a piloto de autos de carrera. A través de la mirada del perro, la historia explora las alegrías y tristezas de la vida de su amo, incluyendo su carrera, su matrimonio con Eve (Amanda Seyfried), el nacimiento de su hija Zoë (Ryan Kiera Armstrong) y los desafíos que la familia debe enfrentar.

A lo largo de la película, Enzo se convierte en un compañero leal y una suerte de confidente silencioso, reflexionando sobre las lecciones de la vida que Denny le enseña a través de las carreras de autos. El perro cree firmemente en la teoría de la reencarnación y aspira a regresar a la Tierra como un ser humano. Las enseñanzas de Denny sobre la vida en la pista, como la importancia de no darse por vencido y la necesidad de tener un «ojo de piloto» para anticipar los problemas, se convierten en metáforas para los desafíos que la familia enfrenta.

Tráiler de Mi amigo Enzo

Embed - MI AMIGO ENZO | Primer Tráiler Doblado | Próximamente - Solo en cines

Reparto de Mi amigo Enzo

  • Milo Ventimiglia como Denny
  • Kevin Costner como Enzo
  • Amanda Seyfried como Eve
  • Kathy Baker como Trish
  • Ryan Kiera Armstrong como Zoë
  • Martin Donovan como Maxwell
  • Gary Cole como Don Kitch
