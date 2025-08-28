28 de agosto de 2025 Inicio
Luis Caputo: "El Congreso es el brazo armado legal del kirchnerismo"

Tras la exitosa licitación, el ministro de Economía salió a aclarar el panorama económico, culpó a la oposición por la volatilidad de tasas, y se metió de lleno en la campaña: "Una vez que se vote, esa armada va a cambiar: se van a ir muchos de ellos, y van a venir muchísimos de nosotros", expresó.

El ministro de Economía habló en el canal de streaming.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se metió de lleno en la campaña política de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, responsabilizó a la oposición de hacer "terrorismo económico" tras la volatilidad de tasas y expresó: "El Congreso es el brazo armado legal del kirchnerismo".

Caputo, Bausili y Daza en el streaming de Carajo.
En el canal de streaming oficialista Carajo, el titular de la cartera económica estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien brindó un panorama de los proyectos aprobados en el RIGI. Así, Caputo habló sobre los convulsionados días en cuanto a política monetaria y relató cómo se gestó la finalización de las LEFIs.

"Por abril o marzo nos juntamos en Olivos y Javier nos dijo que para julio se venía un ataque inimaginable. Pensamos en la forma de estar preparados, porque el kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos, quiere que al país le vaya mal. Mandó a su brazo armado legal, el Congreso, donde tienen mayoría, para que voten leyes que rompan el equilibrio fiscal, el programa económico. 12 leyes que rompieron todo y que termine filtrando en inflación, suba de dólar ese es el objetivo que te desestabiliza como Gobierno", comenzó a relatar Caputo.

En ese mismo sentido, destacó: "Cuando pensamos esto, nuestra defensa fue controlar la liquidez. Sacarle la munición que tienen, que es el excedente de pesos, la liquidez. Había que dejarlos sin municiones. Imaginen la situación después de las leyes que sacaron y la operación de los audios con 16 billones de pesos en el mercado". Además, añadió: "Que hubieran dicho los periodistas y economistas que ya conocemos: 'Esta montaña de LEFIs se iría a los dólares, esto ya lo vimos'. No hubiera faltado el que escribe una alta fuente del Fondo Monetario Internacional, que le pidió 200% de devaluación, después de las elecciones".

El ministro de Economía defendió el apretón monetario con suba de encajes para secar la plaza de peso y culpó a la oposición por la volatilidad de tasas: "Lo que el mercado esperaba, no pasó. Paso los que no previno el Presidente y actuamos en consecuencia. La volatilidad de tasas es producto de lo que hizo la oposición irresponsable que quiere voltear al Gobierno, para eso tiene que lograr que se pudra todo. No estamos preocupado porque es de corto plazo. Esto se dirime ni siquiera en octubre, sino en dos semanas. Se termina la guerra cuando la gente vote".

En ese plano, Caputo vaticinó un gran futuro tras las elecciones: "Las tasas van a volver a bajar, el Riesgo País también, las acciones van a subir, el mercado estará de mejor humor. Entiendo mejor que nadie lo que se siente del otro lado en el mercado, gente apalancada en caución, comprando títulos del Tesoro que está perdiendo mucha plata. Estamos para cuidar a los argentinos, trabajamos para que al país le vaya bien".

Finalmente, concluyó: "Si no hubiéramos hecho esto, seria tremendamente difícil: les restringimos la munición, se quedaron sin balas. Una vez que se vote, esa armada va a cambiar: se van a ir muchos de ellos, y van a venir muchísimos de nosotros. Ahí se van a poder hacer mucha mas cosas, la tasa de equilibrio ante ese nuevo evento bajará y todo volverá a la normalidad".

