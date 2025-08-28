IR A
Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo

La productora estuvo varias semanas en Miami acompañando a su hijo Tomás Yankelevich luego del fallecimiento de la pequeña de siete años en un trágico accidente de barcos.

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.
Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que va más allá de un habitual festejo

El motivo del encuentro fue la promoción de los shows que la banda nacida en la novela Rebelde Way realizará en Argentina a partir de este viernes en el Movistar Arena. Las ocho presentaciones, que culminarán el 24 de septiembre, fueron agotadas en cuestión de horas debido al gran entusiasmo del público que esperó más de 15 años el regreso del grupo musical.

Cris Morena junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo

¡Aquí estoy! ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho, dice diez, veinte… Estos Erreway son capaces de cualquier cosa. Por favor, los esperamos en el octavo Movistar y en todos los que siguen”, expresó la creadora del éxito.

Sus seguidores destacaron la energía y alegría que mostró la productora en un momento tan difícil para su familia. Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, tenía siete años y falleció el pasado 28 de julio en un accidente en una embarcación durante un campamento de verano en el Miami Yacht Club.

