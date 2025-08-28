Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo La productora estuvo varias semanas en Miami acompañando a su hijo Tomás Yankelevich luego del fallecimiento de la pequeña de siete años en un trágico accidente de barcos.







Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich. Redes sociales

A un mes de la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich, Cris Morena reapareció públicamente este jueves con un mensaje breve pero que fue celebrado por sus seguidores.

La productora televisiva eligió volver a las redes sociales junto a dos actores nacidos en su factoría artística, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, y a través de un video compartido en las cuentas oficiales de ErreWay y en las suyas propias.

El motivo del encuentro fue la promoción de los shows que la banda nacida en la novela Rebelde Way realizará en Argentina a partir de este viernes en el Movistar Arena. Las ocho presentaciones, que culminarán el 24 de septiembre, fueron agotadas en cuestión de horas debido al gran entusiasmo del público que esperó más de 15 años el regreso del grupo musical.

Cris Morena junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo “¡Aquí estoy! ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho, dice diez, veinte… Estos Erreway son capaces de cualquier cosa. Por favor, los esperamos en el octavo Movistar y en todos los que siguen”, expresó la creadora del éxito.

Sus seguidores destacaron la energía y alegría que mostró la productora en un momento tan difícil para su familia. Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, tenía siete años y falleció el pasado 28 de julio en un accidente en una embarcación durante un campamento de verano en el Miami Yacht Club.

Embed @famavision Cris Morena promociona los shows de Erreway en el Movistar Arena. #Erreway #RebeldeWay #Rebelde #Erreway #CrisMorena sonido original - FAMAVISION