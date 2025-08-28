IR A
IR A

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

Se trata de una producción conmovedora, honesta y centrada en las relaciones familiares. El encanto del guion reside en su carga emocional y atmósfera realista.

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: el nuevo drama turco se convirtió en la película más comentada en la N roja, ¿cuál es la película del momento?

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
Te puede interesar:

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Su trama conmovedora y directa conecta con la audiencia global, algo que lo mantiene en boca de todos desde su estreno el 22 de agosto de 2025. Contrario a lo que muchos creen, no está basada en un caso verídico, aunque su fuerza radica en retratar temas sociales universales: el estigma del exconvicto, la marginalización y la marginalidad. Además, el tono realista es tan contundente que muchos espectadores sienten que podría estar inspirada en una historia verdadera.

Un hombre abandonado es más que un melodrama turco; es una historia de dolor, redención y esperanza. Con una narrativa cruda y personajes profundamente humanos, le habla directo al corazón del espectador que cree en las segundas oportunidades.

Un hombre abandonado

Sinopsis de Un hombre abandonado, la película del momento en Netflix

La historia sigue a Baran, quien cumplió una condena por un crimen que en realidad cometió su hermano. A su regreso, el rechazo de su familia lo sumerge en el dolor, hasta que una tragedia familiar lo une con su sobrina Lidya. Esa relación inesperada le abre camino hacia la esperanza y la sanación emocional.

Tráiler de Un hombre abandonado

Embed - UN HOMBRE ABANDONADO Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] TURQUIA - Netflix

Reparto de Un hombre abandonado

El corto reparto oficial de esta producción turca es:

  • Mert Ramazan Demir como Baran
  • Ada Erma como Lidya
  • Rahimcan Kapkap
  • Ercan Kesal
  • Burcu Cavrar
  • Edip Tepeli
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

Un hombre abandonado, una película emotiva, de superación y perdón, que ya está disponible en netflix y es de lo más visto.
play

Un hombre abandonado es el drama turco que sorprende con su temática de inocencia: cuál es la trama en Netflix

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

últimas noticias

play
Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Hace 11 minutos
Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 19 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 26 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 53 minutos
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora