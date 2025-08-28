28 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de agosto

El oficial sufre altibajos en medio del escándalo de presuntas coimas, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por
El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

Pexels

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.329,01 para la compra y $1.370,79 para la venta luego de una rueda de miércoles a la baja, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y un contexto de suba de tasas de interés y alta volatilidad financiera. En tanto, el dólar blue opera a $1.365 y en Banco Nación se comercializa a $1.360.

El dólar oficial se mantiene en una tensa calma.
El dólar tuvo una leve baja a la espera de una licitación clave

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $310,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.329 para la compra y $1.370,79 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.349,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.768

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.354,79, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.358,27.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.349.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Con un estilo audaz y opiniones firmes sobre la infidelidad, Emilia Attias volvió a captar la atención mediática y reforzó su rol como referente.

Emilia Attias se robó todas las miradas con un espectacular look total black: "Unas nocturnas"

Preocupa el veloz deterioro de la salud del actor. 

Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan, quien pasó de ser un ícono juvenil de Hollywood a mostrar una transformación física que generó debate entre sus seguidores y la prensa internacional.

La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

