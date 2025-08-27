Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

A la espera de la resolución de Conmebol por la barbarie ocurrida en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini en el choque contra Universidad de Chile, Independiente presentó su descargo ante la máxima entidad sudamericana sobre los hechos ocurridos en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Este miércoles, la institución de Avellaneda informó a través de sus redes sociales que “hace instantes, el club ha presentado el descargo correspondiente ante la Conmebol, detallando los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto”.
Además, anunciaron que a las 12.30, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, “transmitirá un comunicado en vivo describiendo los alcances de esta presentación y la defensa realizada en función de los intereses de nuestra Institución”.
Desde el día que se desató la violencia en las tribunas, la dirigencia consideró que son víctimas y que no se debe pasar por alto que los incidentes y provocaciones que iniciaron los hinchas chilenos, quienes agredieron a la parcialidad local con proyectiles, pirotecnia y destrozando los baños y otras instalaciones del estadio.
En esa línea de argumentación, y días después de las imágenes que fueron vistas en todo el mundo, en sus redes sociales publicaron video con varias imágenes de lo ocurrido y dejan una clara postura de lo ocurrido al club organizador.