Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol La institución de Avellaneda anunció que hicieron un conteo detallado de los hechos ocurridos en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Néstor Grindetti expondrá la versión institucional sobre los hechos. Por







Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

A la espera de la resolución de Conmebol por la barbarie ocurrida en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini en el choque contra Universidad de Chile, Independiente presentó su descargo ante la máxima entidad sudamericana sobre los hechos ocurridos en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Este miércoles, la institución de Avellaneda informó a través de sus redes sociales que “hace instantes, el club ha presentado el descargo correspondiente ante la Conmebol, detallando los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto”.

Además, anunciaron que a las 12.30, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, “transmitirá un comunicado en vivo describiendo los alcances de esta presentación y la defensa realizada en función de los intereses de nuestra Institución”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1960689499358281975&partner=&hide_thread=false Hace instantes, el Club Atlético Independiente ha presentado el descargo correspondiente ante la CONMEBOL, detallando los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto durante el partido frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en… pic.twitter.com/WWt9pb5aZ4 — C. A. Independiente (@Independiente) August 27, 2025 Desde el día que se desató la violencia en las tribunas, la dirigencia consideró que son víctimas y que no se debe pasar por alto que los incidentes y provocaciones que iniciaron los hinchas chilenos, quienes agredieron a la parcialidad local con proyectiles, pirotecnia y destrozando los baños y otras instalaciones del estadio.

En esa línea de argumentación, y días después de las imágenes que fueron vistas en todo el mundo, en sus redes sociales publicaron video con varias imágenes de lo ocurrido y dejan una clara postura de lo ocurrido al club organizador.