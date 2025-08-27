27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

El presidente de Independiente aseguró que el club "no fue responsable de los hechos, sino víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados". "Confiamos en que se valore la verdad y se actúe con Justicia", señaló.

Por
Tras la presentación en Conmebol

Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Captura de pantalla

A una semana de los actos de violencia en el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Independiente presentó su descargo ante Conmebol que terminó en la cancelación del encuentro y a la espera de la máxima entidad. Además, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti explicó los puntos claves y apuntó contra U de Chile.

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas
Te puede interesar:

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

En conferencia de prensa, el mandatario del Rojo condenó la violencia “en todas sus formas sin importar de donde y de quién provenga”. En ese sentido, explicó que se envió un informe “detallado que incluye archivos adjuntos, alegatos y pruebas” sobre lo ocurrido pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini en el choque de vuelta correspondiente a los octavos de final.

Según detalló, allí se demuestra que el conjunto de Avellaneda “no fue responsables de los hechos, sino víctima de ataques violentos premeditados e intencionados por parte de un grupo de delincuentes que vino a nuestra casa con un único objetico: generar incidentes”.

No permitiremos que se confunda la opinión pública y que quienes no estuvieron en la cancha se lleven una impresión distinta a lo que realmente pasó”, indicó y sostuvo: “El partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante. Así lo acredita los informes del árbitro, del delegado de Conmebol y las fuerzas de seguridad”.

En ese contexto, aseguró que los hinchas chilenos fueron quienes comenzaron con hechos de violencia desde antes del inicio del partido. “La parcialidad de Chile, ubicada en la tribuna Pavoni alta, inició una acción organizada y deliberada: destruyeron las cámaras de seguridad para evitar ser identificados”, subrayó y agregó que ingresaron bombas de estruendo y armas blancas lo que demuestra que “no se trató de desmanes improvisados, sino un plan de violencia premeditado destinado a generar caos y forzar la suspensión del partido”.

Noticia en desarrollo.-

Embed - COMUNICADO OFICIAL: DESCARGO ANTE CONMEBOL

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se conoció un audio de Gonzalo Alfaro.

Habló por primera vez el hincha de U de Chile que cayó desde la tribuna de Independiente

La cancha de Independiente se encuentra clausurada.

Independiente avanza en el levantamiento de la clausura del estadio Libertadores de América

Hubo una batalla campal entre los hinchas de Independiente y U de Chile.

El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio"

play

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Independiente recibió reportes de más de 90 socios que fueron agredidos por hinchas de la U de Chile.

Independiente recibió reportes de más de 90 socios que fueron agredidos por hinchas de la U de Chile

Independiente aseguró que expulsará a los socios y se les aplicará derecho de admisión de por vida.

Independiente identificó a 25 "delincuentes" de la batalla campal contra la U de Chile: cuál será la sanción

Rating Cero

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador 

Murió el reconocido actor español Eusebio Poncela, de destacado rol en el cine argentino

¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

El rumor del año: dos famosos estarían en pareja y vienen de una larga amistad

Jimena Barón eligió a Mari, su niñera, como madrina de su hijo

La emoción de Jimena Barón por la elección de la madrina de su hijo Arturo

Bon appétit, majestad, una nueva serie televisiva de Corea del Sur.
play

Bon appétit, majestad es el k-drama que tiene en vilo a todo Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Hace 15 minutos
La expropiación de YPF fue realizada en 2012

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

Hace 22 minutos
Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Hace 23 minutos
play
Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Hace 25 minutos
Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Hace 32 minutos