Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile El presidente de Independiente aseguró que el club "no fue responsable de los hechos, sino víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados". "Confiamos en que se valore la verdad y se actúe con Justicia", señaló.







Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

A una semana de los actos de violencia en el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Independiente presentó su descargo ante Conmebol que terminó en la cancelación del encuentro y a la espera de la máxima entidad. Además, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti explicó los puntos claves y apuntó contra U de Chile.

En conferencia de prensa, el mandatario del Rojo condenó la violencia “en todas sus formas sin importar de donde y de quién provenga”. En ese sentido, explicó que se envió un informe “detallado que incluye archivos adjuntos, alegatos y pruebas” sobre lo ocurrido pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini en el choque de vuelta correspondiente a los octavos de final.

Según detalló, allí se demuestra que el conjunto de Avellaneda “no fue responsables de los hechos, sino víctima de ataques violentos premeditados e intencionados por parte de un grupo de delincuentes que vino a nuestra casa con un único objetico: generar incidentes”.

“No permitiremos que se confunda la opinión pública y que quienes no estuvieron en la cancha se lleven una impresión distinta a lo que realmente pasó”, indicó y sostuvo: “El partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante. Así lo acredita los informes del árbitro, del delegado de Conmebol y las fuerzas de seguridad”.

En ese contexto, aseguró que los hinchas chilenos fueron quienes comenzaron con hechos de violencia desde antes del inicio del partido. “La parcialidad de Chile, ubicada en la tribuna Pavoni alta, inició una acción organizada y deliberada: destruyeron las cámaras de seguridad para evitar ser identificados”, subrayó y agregó que ingresaron bombas de estruendo y armas blancas lo que demuestra que “no se trató de desmanes improvisados, sino un plan de violencia premeditado destinado a generar caos y forzar la suspensión del partido”.