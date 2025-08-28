28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo paro a puertas abiertas en el Hospital Garrahan, a la espera de la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica

Atentos a un posible veto por parte del Gobierno, los trabajadores iniciaron la medida de fuerza a las 7 de la mañana, la cual se extenderá hasta el viernes a la misma hora.

Por
Los trabajadores del Garrahan anunciaron un paro de 24 horas.

Los trabajadores del Garrahan anunciaron un paro de 24 horas.

Los trabajadores del Hospital Garrahan impulsan una nueva medida de fuerza este jueves, en un contexto de creciente conflicto laboral y tras la reciente sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica. A la espera de su promulgación y atentos a un posible veto, la medida se extenderá hasta las 7 de la mañana de este viernes.

Integrar estos siete hábitos permite mejorar la salud física y emocional desde el comienzo del día. 
Te puede interesar:

Si querés extender tu longevidad, estos son los hábitos matutinos ideales para implementar

"Reclamamos la inmediata promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso de la Nación. Esta norma es muy importante ya que asigna presupuesto para el hospital, especialmente para recomponer los salarios al nivel del 2023 calculando todo el poder adquisitivo perdido por inflación desde entonces hasta ahora", reclaman desde el cuerpo médico.

emergencia garrahan diputados
Los trabajadores del Garrahan, a la espera de la promulgación de la ley de Emergencia Pediátrica.

Los trabajadores del Garrahan, a la espera de la promulgación de la ley de Emergencia Pediátrica.

Durante la jornada de protesta de este jueves 28 de agosto, bajo la consigna "Garrahan de Puertas Abiertas", los trabajadores y trabajadoras visibilizarán el conflicto y recibirán visitas de apoyo de referentes de la cultura, el cine, la comunicación y los derechos humanos, "en un gesto de acompañamiento social sin precedentes", informaron mediante un comunicado.

Según el cronograma difundido en redes sociales por la APyT, las actividades comenzarán a las 10 hs. con un "Encuentro del Colectivo de Escritores/as" con Claudia Piñeiro, autora de la serie El Reino (Netflix) junto al también escritor y matemático, Guillermo Martínez (Premio Nadal, autor de "Los Crímenes de Oxford); a las 11:30 hs. se desarrollará un conversatorio sobre infancias, salud y derechos con el filósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber y la periodista e investigadora Soledad Barruti.

Para las 13 hs. se programó una movilización interna a la Dirección del Hospital y a las 14 hs. tendrá lugar un espacio de encuentro denominado "La Cultura Abraza al Garrahan", con la participación de Gerardo Romano, Cecilia Roth y Cristina Banegas, entre otros referentes del campo de la actuación.

Más tarde, a las 16 hs., referentes de organismos de Derechos Humanos encabezarán un acto por Memoria, Verdad y Justicia: el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Elia Espen y Eduardo Tavani (presidente de APDH).

A las 18:30 hs. una delegación de trabajadores del hospital será distinguido con la entrega del Premio Angelelli, otorgado por la Casa de La Rioja en reconocimiento a la lucha gremial, que coincidirá con la misma distinción al Dr. Carlos Trotta (Médicos Sin Fronteras, miembro de una misión humanitaria a Gaza) y el fotoperiodista reprimido hace pocos meses, Pablo Grillo.

La secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana, anticipó -mediante un comunicado- que "ya existen conversaciones con la comunidad universitaria, junto al resto de los colectivos que han acompañado nuestro reclamo en defensa del hospital, y ante un eventual veto presidencial de la Ley de Emergencia, vamos a convocar a una acción Federal desde Jujuy a Tierra del Fuego y a rodear el Congreso masivamente para asegurar el rechazo de un atropello autoritario de esa magnitud. El Garrahan se cuida, se abraza y se financia. El Garrahan no se veta."

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los adultos de 25 a 44 años son los que muestran los mayores niveles de información.

Dengue: apenas tres de cada diez argentinos se considera bien informado sobre la enfermedad

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Un estudio reveló qué importancia puede tener una bacteria del intestino para ganar fuerza muscular y longevidad

Se registran casos de dengue en Argentina.

Dengue en Argentina: por qué ya hay nuevos casos en invierno y cómo prevenirlo

Con programas adaptados, asesoramiento profesional y la motivación adecuada, el deporte se convierte en un aliado estratégico para envejecer de manera activa, plena y saludable.

Un estudio reveló cuál es la actividad clave para la longevidad en mayores de 60 años

Una buena higiene del ombligo es fundamental para la salud.

Por qué hay que limpiarse el ombligo una vez por semana, según los médicos

Jeanne Calment alcanzó los 122 años y 164 días, y entre los pilares de su longevidad estaba el aceite de oliva.

Qué 4 ingredientes son claves para agregar a tu dieta y fortalecer la longevidad

Rating Cero

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Con un estilo audaz y opiniones firmes sobre la infidelidad, Emilia Attias volvió a captar la atención mediática y reforzó su rol como referente.

Emilia Attias se robó todas las miradas con un espectacular look total black: "Unas nocturnas"

Preocupa el veloz deterioro de la salud del actor. 

Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan, quien pasó de ser un ícono juvenil de Hollywood a mostrar una transformación física que generó debate entre sus seguidores y la prensa internacional.

La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

últimas noticias

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Hace 18 minutos
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Hace 27 minutos
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Milei dará un discurso ante empresarios en medio de la polémica por las coimas

Hace 33 minutos
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

Hace 40 minutos
Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Hace 41 minutos