Fue campeón con Boca, pintaba para crack y terminó trabajando en un country: quién es Compartió plantel con Diego Maradona y salió campeón con Carlos Bianchi, pero las lesiones complicaron su carrera. Después de retirarse, siguió vinculado al fútbol, pero desde otro lugar. Por







Este futbolista salió campeón con Boca en 1999. Redes sociales

El defensor Christian Dollberg jugó en Boca entre 1996 y 1999.

Fue compañero de Diego Maradona y salió campeón del Apertura 1999, con Carlos Bianchi como DT.

Después de una lesión en el talón de Aquiles, se retiró con casi 30 años.

Actualmente trabaja como coordinador de fútbol en el Country Miraflores. Por Boca han pasado infinidad de jugadores, pero algunos dejaron huella, ya sea por su talento o por alguna característica que los vuelve inconfundibles. Este es el caso de Christian Dollberg, un defensor que dominaba el área con sus más de 2 metros de altura y, tras retirarse, terminó trabajando en un country.

Dollberg jugó en Boca entre 1996 y 1999 y se retiró apenas dos años después, poco antes de cumplir 30. "Hice una pequeña diferencia con lo que jugué, pero necesito trabajar para vivir", le explicó a Clarín. Fue ayudante de campo de Leonel "Pipa" Gancedo en la CAI de Comodoro Rivadavia y dirigió las inferiores de River.

Desde 2020 trabaja como coordinador general de los 14 equipos del Country Miraflores, en la zona norte del Gran Buenos Aires. "Los chicos arrancan a jugar a los 12 años y todas las categorías tienen entrenador y preparador físico. También hay utileros y nutricionistas. En estructura, es muy parecido a un club de Primera", señaló.

"No me desvela dirigir en Primera División porque estás con el cuchillo en la garganta todo el tiempo. Ojo: si me llega la posibilidad, lo analizaría, pero no es mi sueño. No me vuelve loco ni me frustra. Me di el lujo de jugar profesionalmente y con eso estoy más que satisfecho", concluyó.

Christian Dollberg Redes sociales Christian Dollberg y su paso por el fútbol Christian Dollberg pasó por River y Platense antes de llegar a las inferiores de Argentinos Juniors, club con el que debutó en Primera en 1992, a los 20 años. Después de 70 partidos y 8 goles, en 1995 fue transferido a Lanús, donde jugó apenas 14 encuentros antes de pasar al FC Colonia de Alemania.

Aunque le fue bastante bien, la distancia y las diferencias culturales empezaron a pesar y, cuando le avisaron que Carlos Bilardo lo quería en Boca, no dudó. Llegó al club de la Ribera en 1996 y se dio el lujo de compartir plantel con Diego Maradona, pero problemas en el tendón de Aquiles lo pararon por unos dos años. Recién volvió a sumar minutos en 1999, ya con Carlos Bianchi como entrenador, e integró el plantel campeón del Torneo Apertura. Gracias a esa vidriera, pasó a préstamo al PAOK de Grecia. Regresó al país en 2001 para terminar su carrera en Defensores de Belgrano, en la Primera B Nacional.