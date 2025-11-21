21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fue campeón con Boca, pintaba para crack y terminó trabajando en un country: quién es

Compartió plantel con Diego Maradona y salió campeón con Carlos Bianchi, pero las lesiones complicaron su carrera. Después de retirarse, siguió vinculado al fútbol, pero desde otro lugar.

Por
Este futbolista salió campeón con Boca en 1999.

Este futbolista salió campeón con Boca en 1999.

Redes sociales
  • El defensor Christian Dollberg jugó en Boca entre 1996 y 1999.
  • Fue compañero de Diego Maradona y salió campeón del Apertura 1999, con Carlos Bianchi como DT.
  • Después de una lesión en el talón de Aquiles, se retiró con casi 30 años.
  • Actualmente trabaja como coordinador de fútbol en el Country Miraflores.

Por Boca han pasado infinidad de jugadores, pero algunos dejaron huella, ya sea por su talento o por alguna característica que los vuelve inconfundibles. Este es el caso de Christian Dollberg, un defensor que dominaba el área con sus más de 2 metros de altura y, tras retirarse, terminó trabajando en un country.

Julián Álvarez es fanático del streetwear.
Te puede interesar:

Julián Álvarez revolucionó con su look casual chic: el cardigan es la clave

Dollberg jugó en Boca entre 1996 y 1999 y se retiró apenas dos años después, poco antes de cumplir 30. "Hice una pequeña diferencia con lo que jugué, pero necesito trabajar para vivir", le explicó a Clarín. Fue ayudante de campo de Leonel "Pipa" Gancedo en la CAI de Comodoro Rivadavia y dirigió las inferiores de River.

Desde 2020 trabaja como coordinador general de los 14 equipos del Country Miraflores, en la zona norte del Gran Buenos Aires. "Los chicos arrancan a jugar a los 12 años y todas las categorías tienen entrenador y preparador físico. También hay utileros y nutricionistas. En estructura, es muy parecido a un club de Primera", señaló.

"No me desvela dirigir en Primera División porque estás con el cuchillo en la garganta todo el tiempo. Ojo: si me llega la posibilidad, lo analizaría, pero no es mi sueño. No me vuelve loco ni me frustra. Me di el lujo de jugar profesionalmente y con eso estoy más que satisfecho", concluyó.

Christian Dollberg

Christian Dollberg y su paso por el fútbol

Christian Dollberg pasó por River y Platense antes de llegar a las inferiores de Argentinos Juniors, club con el que debutó en Primera en 1992, a los 20 años. Después de 70 partidos y 8 goles, en 1995 fue transferido a Lanús, donde jugó apenas 14 encuentros antes de pasar al FC Colonia de Alemania.

Aunque le fue bastante bien, la distancia y las diferencias culturales empezaron a pesar y, cuando le avisaron que Carlos Bilardo lo quería en Boca, no dudó. Llegó al club de la Ribera en 1996 y se dio el lujo de compartir plantel con Diego Maradona, pero problemas en el tendón de Aquiles lo pararon por unos dos años.

Recién volvió a sumar minutos en 1999, ya con Carlos Bianchi como entrenador, e integró el plantel campeón del Torneo Apertura. Gracias a esa vidriera, pasó a préstamo al PAOK de Grecia. Regresó al país en 2001 para terminar su carrera en Defensores de Belgrano, en la Primera B Nacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Lanús, a horas de un partido histórico: la euforia de los hinchas que viajan a Asunción para la final de la Copa Sudamericana

Como Europa tendrá 16 clasificados, habrá cuatro grupos con dos equipos europeos. 

Las potencias que la Selección argentina no se cruzará en la fase de grupos del Mundial 2026

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

Estudiantes afirmó que no se votó el título de Rosario Central y la AFA cruzó a Juan Sebastián Verón: "Pecho frío"

Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.

La AFA confirmó el nuevo formato de los torneos 2026: así se jugará el fútbol argentino

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia cruzó al presidente de La Liga de España: "Nuestro torneo es popular, competitivo y formador"

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Rating Cero

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Lissa Vera tiró con todo y ventiló la interna de Bandana a dos días de su regreso a los escenarios

Ángela Torres, y un anuncio que cambiará su carrera.

Ángela Torres hizo el anuncio que todos estaban esperando: "Qué locura"

La relación tuvo un antecedente lejano en 2006, cuando se conocieron de manera fugaz en Cannes.

Tras tres años en pareja: así fue la separación de Tim Burton y Monica Bellucci

Maxi López le hizo una promesa a sus hijos.

Maxi López rompió en llanto en MasterChef Celebrity y abrazó a Wanda Nara: "La voy a convencer"

La actriz espera estar en dos grandes películas de Marvel.

Quién es la estrella de Stranger Things que llegará a Marvel y tiene dos proyectos muy importantes

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

últimas noticias

La causa quedó caratulada como homicidio culposo. 

Fue a hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y murió en la cirugía

Hace 11 minutos
Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Lissa Vera tiró con todo y ventiló la interna de Bandana a dos días de su regreso a los escenarios

Hace 29 minutos
Ángela Torres, y un anuncio que cambiará su carrera.

Ángela Torres hizo el anuncio que todos estaban esperando: "Qué locura"

Hace 1 hora
La relación tuvo un antecedente lejano en 2006, cuando se conocieron de manera fugaz en Cannes.

Tras tres años en pareja: así fue la separación de Tim Burton y Monica Bellucci

Hace 1 hora
Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta multa puede alcanzar los $5.500.000 y es una infracción clásica los fines de semana: cuál es

Hace 1 hora