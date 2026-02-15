15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Juega en uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026 y se lo perderá por lesión: bombazo

El delantero de una de las selecciones favoritas sufrió una grave lesión y no estará en los principales torneos del calendario internacional.

Por
El atacante sufrió una grave lesión de rodilla en el clásico de Portugal.

El atacante sufrió una grave lesión de rodilla en el clásico de Portugal.

X (@SEFutbol)

  • Samu, delantero del Porto, sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha.

  • El atacante venía de marcar 20 goles en 32 partidos en la temporada.

  • Se perderá la Finalissima y el Mundial 2026.

  • España también sigue de cerca la recuperación de Mikel Merino.

Samu Omorodion, delantero del Porto y de la selección de España, sufrió una rotura ligamentaria y quedará varios meses fuera de las canchas, en un momento en el que atravesaba la mejor racha goleadora de su carrera. Por ese motivo, se perderá el Mundial 2026.

David Beckham ha consolidado el saco gris como una de las piezas clave de la temporada 2026.
Te puede interesar:

David Beckham impone moda y mostró el color de saco que será tendencia en 2026 para lucir en eventos

El atacante venía siendo una presencia habitual en las convocatorias de la selección española y formaba parte de los planes del entrenador Luis de la Fuente para los compromisos más importantes del calendario internacional. Su potencia física y capacidad para jugar de espaldas al arco lo habían convertido en una alternativa confiable dentro del ataque.

Su lesión se produjo durante el clásico ante Sporting de Lisboa, en el que padeció un esguince de rodilla con compromiso del ligamento cruzado anterior, una dolencia que exige una recuperación prolongada y lo deja fuera de la temporada. El parte médico confirmó que deberá someterse a un proceso de rehabilitación que se extenderá por varios meses.

Cuándo juega Argentina contra España por la Finalissima

El partido entre la Selección Argentina y España por la Finalissima está programado para el 27 de marzo a las 15:00 (hora argentina) y se disputará en el estadio Lusail, en Qatar. El encuentro reunirá al campeón de América con el ganador de la Eurocopa y será una de las pruebas más exigentes para ambos seleccionados antes del inicio del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El duelo también funcionará como una medida de fuerzas entre dos de los equipos que llegan como candidatos al título. La ausencia de Samu representa un golpe para el equipo europeo, que pierde a uno de sus delanteros con mejor presente goleador en el fútbol internacional y deberá reconfigurar su ataque de cara a ese compromiso. El cuerpo técnico español ahora evalúa alternativas para cubrir ese puesto en la lista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

Control Orientado quiere su lugar en el fútbol argentino.

La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Gimnasia y Estudiantes chocan en el clásico platense

Boca se posiciona 9° en la tabla de la Zona A con 6 puntos, mientras que Platense está sexto, con 7 unidades

Con Cavani en el banco, Boca va por la recuperación de local ante Platense

Racing le ganó a Banfield de visitante y endereza el rumbo.
play

Racing le ganó 2-0 a Banfield y empieza a remontar en el Torneo Apertura

Boca quiere a Adam Bareiro. 

Sorpresa: Boca quiere a Bareiro, el exdelantero de River que en su paso por el club no marcó goles

Rating Cero

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

La reconocida Elizabeth Olsen había participado de un casting antes de entrar a la franquicia Marvel

Cuál es el gran papel al que había audicionado Elizabeth Olsen antes de ser estrella de Marvel

Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

últimas noticias

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000

Hace 8 minutos
Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino conocido como "la ciudad de los niños"

Hace 11 minutos
Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.

Qué barrios y murgas se pueden aprovechar en los feriados de Carnaval en Buenos Aires

Hace 11 minutos
play
La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Hace 12 minutos
Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Hace 14 minutos