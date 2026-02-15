Juega en uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026 y se lo perderá por lesión: bombazo El delantero de una de las selecciones favoritas sufrió una grave lesión y no estará en los principales torneos del calendario internacional. Por + Seguir en







España también sigue de cerca la recuperación de Mikel Merino. Samu Omorodion, delantero del Porto y de la selección de España, sufrió una rotura ligamentaria y quedará varios meses fuera de las canchas, en un momento en el que atravesaba la mejor racha goleadora de su carrera. Por ese motivo, se perderá el Mundial 2026.

El atacante venía siendo una presencia habitual en las convocatorias de la selección española y formaba parte de los planes del entrenador Luis de la Fuente para los compromisos más importantes del calendario internacional. Su potencia física y capacidad para jugar de espaldas al arco lo habían convertido en una alternativa confiable dentro del ataque.

Su lesión se produjo durante el clásico ante Sporting de Lisboa, en el que padeció un esguince de rodilla con compromiso del ligamento cruzado anterior, una dolencia que exige una recuperación prolongada y lo deja fuera de la temporada. El parte médico confirmó que deberá someterse a un proceso de rehabilitación que se extenderá por varios meses.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Omorodion Aghehowa (@samuaghehowa9) Cuándo juega Argentina contra España por la Finalissima El partido entre la Selección Argentina y España por la Finalissima está programado para el 27 de marzo a las 15:00 (hora argentina) y se disputará en el estadio Lusail, en Qatar. El encuentro reunirá al campeón de América con el ganador de la Eurocopa y será una de las pruebas más exigentes para ambos seleccionados antes del inicio del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Omorodion Aghehowa (@samuaghehowa9) El duelo también funcionará como una medida de fuerzas entre dos de los equipos que llegan como candidatos al título. La ausencia de Samu representa un golpe para el equipo europeo, que pierde a uno de sus delanteros con mejor presente goleador en el fútbol internacional y deberá reconfigurar su ataque de cara a ese compromiso. El cuerpo técnico español ahora evalúa alternativas para cubrir ese puesto en la lista.