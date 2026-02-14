Racing le ganó 2-0 a Banfield y empieza a remontar en el Torneo Apertura Después de perder en las tres primeras fechas del torneo, la Academia encadenó su segundo triunfo consecutivo. Se impuso en el Florencio Sola con goles de Marco Di Cesare y Adrián "Maravilla" Martínez. Por + Seguir en







Racing le ganó a Banfield de visitante y endereza el rumbo. X @LigaAFA

Racing Club le ganó por dos goles a cero a Banfield en su visita al estado Florencia Sola por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costa levantaron cabeza en el campeonato tras un flojo comienzo con tres derrotas consecutivas. Mientras que el equipo de Pedro Troglio acumuló una nueva derrota y se hundió aún más en la tabla anual, comprometiendo su permanencia en la máxima categoría.

En duelo entre la Academia y el Taladro, los locales fueron ampliamente superiores durante el primer tiempo, tanto en el dominio del juego, como en varias llegadas claras contra el arco rival defendido por el exBanfield Facundo Cambeses. A los doce minutos, el debutante Ignacio Pais agarró un rebote fuera del área después de un corner y lanzó un zapatazo que se clavó en el ángulo. Sin embargo, el arbitro del encuentro, Pablo Dóvalo, anuló lo que fue un verdadero golazo por una posición fuera de juego del defensor Danilo Arboleda por obstruir la visión del arquero.

A los 27 minutos y tras una serie de rebotes, el defensor central de Racing Club Marco di Cesare se encontró con la pelota en el área chica de Banfield y lanzó un fuerte remate que se metió en el arco defendido por Facundo Sanguinetti para abrir el marcador en la tarde del sur del conurbano bonaerense. A pesar de que la Academia era menos, desde el primer gol se rompió en lo absoluto el desarrollo del juego.

A continuación, el mediocampista de Racing Baltasar Rodríguez metió una patada criminal contra Lautaro Gómez sin intención de jugar el balón y por lo que tendría que haber recibido la roja directa de inmediato. Sin embargo, el árbitro le sacó el cartón amarillo y esto provocó una explosiva reacción del entrenador del Taladro, quien sí se fue expulsado junto a uno de sus ayudantes técnicos.

Al final del primer tiempo, un rebote infortuito en el área de Banfield hizo que el balón le pegara en el brazo al delantero Tiziano Perotta, por lo que Dóvalo cobró penal para la visita. El ejecutante fue del tiro fue Adrián "Maravilla" Martínez, quien clavó un soberbio disparo contra el ángulo rival y sentenció el 2-0 final.