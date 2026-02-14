Racing le ganó 2-0 a Banfield y empieza a remontar en el Torneo Apertura

Racing Club le ganó por dos goles a cero a Banfield en su visita al estado Florencia Sola por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costa levantaron cabeza en el campeonato tras un flojo comienzo con tres derrotas consecutivas. Mientras que el equipo de Pedro Troglio acumuló una nueva derrota y se hundió aún más en la tabla anual, comprometiendo su permanencia en la máxima categoría.
En duelo entre la Academia y el Taladro, los locales fueron ampliamente superiores durante el primer tiempo, tanto en el dominio del juego, como en varias llegadas claras contra el arco rival defendido por el exBanfield Facundo Cambeses. A los doce minutos, el debutante Ignacio Pais agarró un rebote fuera del área después de un corner y lanzó un zapatazo que se clavó en el ángulo. Sin embargo, el arbitro del encuentro, Pablo Dóvalo, anuló lo que fue un verdadero golazo por una posición fuera de juego del defensor Danilo Arboleda por obstruir la visión del arquero.
A los 27 minutos y tras una serie de rebotes, el defensor central de Racing Club Marco di Cesare se encontró con la pelota en el área chica de Banfield y lanzó un fuerte remate que se metió en el arco defendido por Facundo Sanguinetti para abrir el marcador en la tarde del sur del conurbano bonaerense. A pesar de que la Academia era menos, desde el primer gol se rompió en lo absoluto el desarrollo del juego.
A continuación, el mediocampista de Racing Baltasar Rodríguez metió una patada criminal contra Lautaro Gómez sin intención de jugar el balón y por lo que tendría que haber recibido la roja directa de inmediato. Sin embargo, el árbitro le sacó el cartón amarillo y esto provocó una explosiva reacción del entrenador del Taladro, quien sí se fue expulsado junto a uno de sus ayudantes técnicos.
Al final del primer tiempo, un rebote infortuito en el área de Banfield hizo que el balón le pegara en el brazo al delantero Tiziano Perotta, por lo que Dóvalo cobró penal para la visita. El ejecutante fue del tiro fue Adrián "Maravilla" Martínez, quien clavó un soberbio disparo contra el ángulo rival y sentenció el 2-0 final.
Durante el segundo tiempo, Banfield buscó descontar el marcador con más actitud que idea futbolística. Pero no logró vencer el arco defendido por Cambeses, quien no se encontró prácticamente inquietado por las búsquedas del Taladro. Por su parte, la Academia tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia, a partir de varios contraataques que no supo aprovechar.
De esta manera, Racing Club logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino y consolidó la reanimación del equipo después de tres derrotas seguidas en el comienzo del campeonato. Por su parte, Banfield acumuló su tercera caída y se hundió cada vez más en la tabla general, comprometiendo de esta manera su permanencia en la Primera División.
Mirá el resumen de la victoria de visitante de Racing Club sobre Banfield
Embed - MARAVILLA APORTÓ EN EL SEGUNDO TRIUNFO AL HILO DE LA ACADEMIA | Banfield 0-2 Racing | RESUMEN