David Beckham impone moda y mostró el color de saco que será tendencia en 2026 para lucir en eventos

El ex futbolista llamó la atención con un reluciente saco que está a la moda y marcará nuevamente un hito con su estilo como modelo de ropa.

David Beckham ha consolidado el saco gris como una de las piezas clave de la temporada 2026.

David Beckham ha consolidado el saco gris como una de las piezas clave de la temporada 2026 , reafirmando su estatus de ícono de estilo global tras sus recientes apariciones en eventos de alta moda y sus colaboraciones de diseño .

A inicios de 2026, Beckham ha sido visto portando trajes y blazers en tonos grises que definen la estética de este año. David y Victoria Beckham destacaron en la Semana de la Moda de París . David lució un traje gris perfectamente entallado , proyectando una imagen de "lujo silencioso" y elegancia atemporal que se ha vuelto viral en redes sociales .

Como parte de su rol estratégico y de diseño con BOSS, Beckham ha impulsado colecciones que mezclan la sastrería británica con el estilo casual. El saco gris (blazer o sport coat) es el eje central de esta propuesta , diseñado para moverse fluidamente entre lo formal y lo relajado. La tendencia para 2026 se inclina por el gris marengo o carbón (charcoal) en tejidos como la lana mohair o mezclas ligeras para primavera-verano, priorizando cortes que no son ni demasiado ajustados ni demasiado holgados.

Marc Anthony rompió el silencio sobre el conflicto que divide a los Beckham tras ser señalado como protagonista de un momento clave en la ruptura familiar .

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el cantante describió la situación como "extremadamente desafortunada" , pero fue tajante al afirmar que la versión que circula públicamente "difícilmente sea la verdad". Aunque evitó dar detalles específicos por respeto a su amistad de décadas con David y Victoria , defendió al clan describiéndolos como una "familia maravillosa" .

El nombre de Marc Anthony surgió en medio del drama debido a acusaciones sobre lo ocurrido en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en 2022. El hijo mayor de los Beckham recientemente compartió en redes que se sintió "humillado" durante su boda. Según su versión, esperaba tener un baile romántico con su esposa presentado por Marc Anthony, pero el cantante terminó llamando al escenario a Victoria Beckham como "la mujer más hermosa de la sala".

Marc Anthony, quien es padrino de Cruz Beckham, ha mantenido su apoyo incondicional a David y Victoria. Su intervención busca desmentir que el episodio de la boda fuera una afrenta deliberada, sugiriendo que la narrativa de "guerra familiar" ha sido distorsionada por los medios y las declaraciones de Brooklyn.

Por el momento, los Beckham han optado por el silencio mediático, aunque fuentes cercanas aseguran que mantienen la puerta abierta a una reconciliación con su hijo.