Después de dos años, volvió a jugarse un torneo de fútbol en la Franja de Gaza En medio de los escombros, los palestinos pudieron rehabilitar una cancha sintética para realizar el primer campeonato desde que estalló la guerra. "Seguimos jugando; la vida debe continuar", expresaron.







Una cancha de fútbol en medio de las ruinas.

En una desgastada cancha de fútbol sala, en medio de un desierto con edificios en ruinas y escombros, Jabalia Youth se enfrentó a Al-Sadaqa en el primer torneo de fútbol organizado en la Franja de Gaza en más de dos años. El partido terminó en empate, al igual que el segundo encuentro entre Beit Hanoun y Al-Shujaiya.

Youssef Jendiya, de 21 años, uno de los jugadores de Jabalia Youth, de una zona de Gaza en gran parte despoblada y arrasada por las fuerzas israelíes, describió su sensación al volver a la cancha: "Confundido. Feliz, triste, alegre, feliz".

"La gente busca agua por la mañana: comida, pan. La vida es un poco difícil. Pero queda un poquito del día para poder venir a jugar al fútbol y expresar algo de la alegría que llevas dentro. Llegas al estadio extrañando a muchos de tus compañeros... muertos, heridos o aquellos que viajaron para recibir tratamiento. Así que la alegría es incompleta", agregó.

Embed In a wasteland of ruined buildings and the rubble of Gaza City, soccer returns to the Gaza Strip, with the first organized tournament in more than two years https://t.co/4NDAfWr8SE pic.twitter.com/FOv4g9kGXW — Reuters (@Reuters) February 10, 2026 Cuatro meses después de que un alto el fuego pusiera fin a los principales combates en Gaza, la reconstrucción fue prácticamente nula. Las fuerzas israelíes ordenaron el desalojo de todos los residentes de casi dos tercios del enclave, apiñando a más de 2 millones de personas en una franja de ruinas a lo largo de la costa, la mayoría en tiendas de campaña improvisadas o edificios dañados.

El antiguo emplazamiento del Estadio Yarmouk de la ciudad de Gaza, con capacidad para 9.000 personas, que las fuerzas israelíes arrasaron durante la guerra y utilizaron como centro de detención, alberga ahora a familias desplazadas en tiendas de campaña blancas, hacinadas en la tierra marrón de lo que una vez fue el campo de juego.

Para el torneo de esta semana, la Asociación de Fútbol logró limpiar los escombros de un muro derrumbado de un campo de la mitad del tamaño, colocar una valla y barrer los escombros del viejo césped artificial. Al salir, los equipos "transmitieron un mensaje", dijo Amjad Abu Awda, de 31 años, jugador del Beit Hanoun. "Que, independientemente de lo que haya ocurrido en términos de destrucción y guerra genocida, seguimos jugando. La vida debe continuar".