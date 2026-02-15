15 de febrero de 2026 Inicio
A qué hora es el clásico de La Plata de Gimnasia y Estudiantes, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

En una nueva edición del choque platense, el Lobo buscará reponerse y dar el golpe ante el último campeón del fútbol argentino, además de cambiar la imagen del último choque en el que Pincha los eliminó en las semifinales del último Clausura.

El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Por la quinta fecha del Torneo Apertura, la ciudad de La Plata se paralizará este domingo, por lo que será una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes.

En el inicio de este Apertura, Gimnasia se posiciona séptimo en la Zona B con seis puntos, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.

Pensando en el 11 titular, Fernando Zaniratto recuperará a Manuel Panaro, luego del escandaloso fallo de la AFA tras la expulsión ante River, y se meterá en el equipo en lugar de Jere Merlo. Al mismo tiempo, apostará con el regreso de Augusto Max en lugar de Nacho Miramón.

Por su parte, el León está cuarto en la Zona A con ocho unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates en condición de visitante ante Independiente y Defensa y Justicia.

Pensando en el equipo titular, Domínguez seguirá apostando por Tomás Palacios en la defensa en lugar de Núñez; Neves volvería al medio por Sosa; Tiago Palacios jugaría por Fernando Tobio.

Mientras que la única duda por el momento es la participación desde el arranque de Edwin Cetré o Fabricio Pérez.

Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 17
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Fernando Espinoza

Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes: probables formaciones

  • Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
  • Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiaago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
