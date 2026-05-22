Un escándalo sacude a una pareja muy conocida y llueven acusaciones: "Se acostó con...

Un nuevo capítulo de tensión envuelve a Rocío Marengo y Eduardo Fort a raíz del juicio que el empresario mantenía con su anterior esposa, Karina Antoniali . La disputa judicial, que culminó con un fallo favorable para la madre de sus hijos, cobró gran notoriedad pública al difundirse la impactante suma de dinero que debió abonar el hermano de Ricardo Fort .

Lo que se pudo saber, según lo informado en el programa Lape Club Social, por Marina Calabró es que el hermano del recordado empresario debería pagar cerca de 1.200.000 dólares . El monto incluiría distintos ítems contemplados dentro del fallo judicial, entre ellos retroactivos, punitorios y cuestiones relacionadas con el estilo de vida de los menores.

La disputa entre las partes se originó debido a que, a lo largo de casi una década, la expareja de Eduardo Fort exigió judicialmente el sustento destinado a su hija de 25 años y a los gemelos de 16 . En sus testimonios ante el tribunal, aseguró que él le prohibía realizar tareas laborales y solicitó además que se hiciera cargo de su cobertura médica . La novedad no demoró en causar revuelo, dado que la batalla en los tribunales se extiende desde hace tiempo y de manera constante permaneció rodeado de tensión mediática

Rocío Marengo apuntó contra la ex de Eduardo Fort

“Chicos, esto la verdad no se sabe, por eso duele cuando se habla del tema de Eduardo con la ex. Porque cuando ella habla que no le dieron las cuentas, entonces, ¿por qué se dice que se acostó con la seguridad de Ricardo Fort? ¿Y por qué se dice que se acostó con el mejor amigo de Eduardo? Entonces, es duro, porque siempre se supo y ella mandaba a los periodistas a poner la cara”, dijo Rocio furiosa.

Marengo también descargó por todo lo que pasa hace algunos años, intentando justificar la situación en la que se encuentra el padre de su hijo: “Por algo, sus hijos le quieren mandar carta de documento a la madre. Tan fenómeno no es. Averigüen si tantas ganas tiene de hablar. ¿Manejando en estado de ebriedad con hijos menores?”.

Mientras que respecto al presunto engaño amoroso que habría ocurrido en el pasado, Rocío Marengo se mostró categórica y no dudó en salir a incentivar a las versiones que circulaban en los medios: "Capaz es mentira, ¿eh? Pero se dice. ¿Con cuál? No, no sé. No me acuerdo los nombres. Yo no los conocía”.

Marengo y Eduardo Fort La mediática aseguró que la relación empezó cuando el empresario ya estaba separado. Redes Sociales

Por si esto no resultara suficiente, recientemente se supo que Elba Marcovecchio, representando legalmente a Karina Antoniali, le habría enviado una carta documento a la conductora y modelo. En lugar de calmar los ánimos, esta acción avivó todavía más la hostilidad entre las partes. Sobre esta medida, Rocio Marengo contestó de forma categórica luego de enterarse de la acción judicial. “Reprochable, infame y vergonzosa”, habría expresado notoriamente molesta.