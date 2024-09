La llamativa reacción de Lewis Hamilton tras no poder pasar a Franco Colapinto: "No recuerdo su nombre"

Embed Lewis Hamilton habló sobre Franco Colapinto:

"Es fantástico ver a jóvenes con talento salir adelante y conducir tan bien, no recuerdo el nombre de ese niño, en Williams...

Rosa: "Colapinto"

Rosa: "Colapinto"

Lewis: "Colapinto. Hizo un gran trabajo"

Fue entonces cuando habló sobre el argentino: “No recuerdo el nombre de ese niño, en Williams…” y le respondieron que era Colapinto. “Hizo un gran trabajo”, cerró con una sonrisa.

El argentino logró quedarse con el puesto N°8 y tuvo por más de 10 vueltas a Hamilton atrás de él, pero no lo dejó avanzar y le ganó el duelo.

El divertido cruce de Colapinto con un periodista argentino tras la carrera en Bakú: "Estabas..."

Franco Colapinto terminó 8° en el Gran Premio de Azerbaiyán y, a pura emoción, no perdió su estilo a la hora de bromear con el periodista argentino de Fórmula 1, Juan Fossaroli.

En el mano a mano con la prensa luego de haber logrado sumar puntos en Bakú, algo que no sucedía para un coterráneo desde hace 42 años, el joven piloto de 21 años fue entrevistado por el cronista de ESPN y no solo lo saludó demostrando la buena onda entre ellos, sino que también aprovechó para chicanearlo.

"NO PUDE METER NUNCA LAS GOMAS DURAS EN TEMPERATURA"



La palabra de Franco Colapinto tras su CARRERÓN en el #AzerbaijanGP, para quedar 8°.



Más #Formula1 en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/qSRjclxAjX — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 15, 2024

“Estabas celoso ayer, eh”, lanzó Colapinto mientras lo saludó chocando las manos y con quien el día anterior también le hizo un chiste con la foto de su credencial de prensa.

Tras ello, el conductor de Williams se centró en la carrera y reconoció que no pudo meter nunca las ruedas duras en temperatura y “yo no me daba cuenta, seguía yendo tranquilo para no gastarlas de más”. “Cuando empecé a despertar, salieron muy rápido las gomas de adelante, iba muy de trompa el auto a mitad de curva y me costaba acelerar”, sostuvo.