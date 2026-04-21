Mundial 2026: cuál es la principal religión de Jordania En este territorio de Medio Oriente, la fe continúa siendo mucho más que una práctica espiritual: representa un eje central que atraviesa la vida cotidiana y moldea gran parte de la realidad social. Por + Seguir en







¿Cuál es la principal religión de Jordania?

La mayoría de la población practica una misma fe reconocida oficialmente por el Estado

Las prácticas cotidianas están marcadas por horarios y costumbres vinculadas al culto

El viernes ocupa un lugar especial dentro del ritmo semanal de la sociedad

El mes de ayuno modifica la dinámica comercial y social en distintas ciudades Mundial 2026: la tradición espiritual predominante en la nación de Medio Oriente es reconocida como la oficial en la Constitución del país, ¿cuál es la principal religión de Jordania?

La gran mayoría de la población jordana profesa esta fe, principalmente dentro de la rama sunita, que es la corriente más extendida en el territorio. Se estima que más del 95% de los habitantes son musulmanes, mientras que una pequeña parte pertenece al cristianismo y a otras minorías religiosas.

Con la selección del país ganando visibilidad en la previa del Mundial 2026, conocer la doctrina religiosa predominante también permite entender mejor su forma de vida, sus tradiciones, la manera en que se organiza la sociedad y el peso que tiene la identidad colectiva dentro de su historia.

Jordania Qué religión es la principal en Jordania En Jordania la religión es el Islam, que no solo forma parte de la identidad cultural, sino también de la vida diaria. Su influencia puede verse en:

los horarios de oración

el descanso semanal del viernes

la alimentación halal

las celebraciones religiosas

las costumbres familiares Islam Durante el mes de Ramadán, por ejemplo, muchas rutinas cambian porque el ayuno diurno modifica el ritmo social y comercial del país. Aunque el Islam es mayoritario, Jordania es considerado uno de los países más abiertos de Medio Oriente en materia religiosa. También existen:

comunidades cristianas históricas

pequeñas minorías drusas

libertad de culto reconocida legalmente Esa convivencia convirtió al país en un destino donde conviven tradición religiosa y apertura cultural.