Mundial 2026: cuál es la principal religión de Jordania

La gran mayoría de la población jordana profesa esta fe, principalmente dentro de la rama sunita, que es la corriente más extendida en el territorio. Se estima que más del 95% de los habitantes son musulmanes, mientras que una pequeña parte pertenece al cristianismo y a otras minorías religiosas.
Con la selección del país ganando visibilidad en la previa del Mundial 2026, conocer la doctrina religiosa predominante también permite entender mejor su forma de vida, sus tradiciones, la manera en que se organiza la sociedad y el peso que tiene la identidad colectiva dentro de su historia.
Qué religión es la principal en Jordania
En Jordania la religión es el Islam, que no solo forma parte de la identidad cultural, sino también de la vida diaria. Su influencia puede verse en:
los horarios de oración
el descanso semanal del viernes
la alimentación halal
las celebraciones religiosas
las costumbres familiares
Durante el mes de Ramadán, por ejemplo, muchas rutinas cambian porque el ayuno diurno modifica el ritmo social y comercial del país. Aunque el Islam es mayoritario, Jordania es considerado uno de los países más abiertos de Medio Oriente en materia religiosa. También existen:
comunidades cristianas históricas
pequeñas minorías drusas
libertad de culto reconocida legalmente
Esa convivencia convirtió al país en un destino donde conviven tradición religiosa y apertura cultural.