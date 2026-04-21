21 de abril de 2026 Inicio
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Mundial 2026: cuál es la principal religión de Jordania

En este territorio de Medio Oriente, la fe continúa siendo mucho más que una práctica espiritual: representa un eje central que atraviesa la vida cotidiana y moldea gran parte de la realidad social.

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¿Cuál es la principal religión de Jordania?

¿Cuál es la principal religión de Jordania?

  • La mayoría de la población practica una misma fe reconocida oficialmente por el Estado
  • Las prácticas cotidianas están marcadas por horarios y costumbres vinculadas al culto
  • El viernes ocupa un lugar especial dentro del ritmo semanal de la sociedad
  • El mes de ayuno modifica la dinámica comercial y social en distintas ciudades

Mundial 2026: la tradición espiritual predominante en la nación de Medio Oriente es reconocida como la oficial en la Constitución del país, ¿cuál es la principal religión de Jordania?

El conjunto del norte de África regresa con una base de jugadores que compiten en distintos campeonatos europeos.
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La gran mayoría de la población jordana profesa esta fe, principalmente dentro de la rama sunita, que es la corriente más extendida en el territorio. Se estima que más del 95% de los habitantes son musulmanes, mientras que una pequeña parte pertenece al cristianismo y a otras minorías religiosas.

Con la selección del país ganando visibilidad en la previa del Mundial 2026, conocer la doctrina religiosa predominante también permite entender mejor su forma de vida, sus tradiciones, la manera en que se organiza la sociedad y el peso que tiene la identidad colectiva dentro de su historia.

Jordania

Qué religión es la principal en Jordania

En Jordania la religión es el Islam, que no solo forma parte de la identidad cultural, sino también de la vida diaria. Su influencia puede verse en:

  • los horarios de oración
  • el descanso semanal del viernes
  • la alimentación halal
  • las celebraciones religiosas
  • las costumbres familiares
Islam

Durante el mes de Ramadán, por ejemplo, muchas rutinas cambian porque el ayuno diurno modifica el ritmo social y comercial del país. Aunque el Islam es mayoritario, Jordania es considerado uno de los países más abiertos de Medio Oriente en materia religiosa. También existen:

  • comunidades cristianas históricas
  • pequeñas minorías drusas
  • libertad de culto reconocida legalmente

Esa convivencia convirtió al país en un destino donde conviven tradición religiosa y apertura cultural.

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