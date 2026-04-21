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Laura Pausini interrumpió un concierto para cuestionar al público VIP: "Pagan mucho pero no saben las canciones"

La cantante italiana expresó su descontento ante la falta de entusiasmo en las primeras ubicaciones durante su presentación en Lima. Tras el incidente, la cantante lamentó que los espacios preferenciales sean ocupados por invitados y no por seguidores verdaderos.

Laura Pausini se plantó frente al píblico VIP.

Laura Pausini se plantó frente al píblico VIP.

La cantante italiana Laura Pausini protagonizó un tenso momento el pasado sábado durante su espectáculo en el Arena 1 de la Costa Verde, en Lima. La intérprete detuvo el show para increpar al público ubicado en el sector VIP, justo frente al escenario, la zona más costosa del recinto.

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El episodio ocurrió mientras la vocalista interpretaba el tema "Gente". De forma imprevista, Pausini cesó su canto y solicitó la atención del equipo técnico con una instrucción clara: "Tengo que parar un momento, por favor".

La cantante se dirigió a los responsables de las cámaras que transmiten las imágenes hacia las pantallas gigantes. "¿Quién está mostrando la gente? Señor, necesitas ir un poco más allá, porque en la primera fila pagan mucho, pero no saben las canciones", lanzó con tono crítico ante la multitud.

Pausini comparó la actitud de los sectores exclusivos con el fervor del público en las ubicaciones generales. "Allá cantan todos y en la primera fila no cantan, chicos", sentenció mientras solicitó a los camarógrafos que buscaran tomas en el centro de la audiencia para captar el compromiso de sus fans.

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Antes de retomar el show, la italiana instó a los presentes en la zona VIP a involucrarse más en la dinámica del evento. "Chicos de la primera fila, mover los labios", manifestó para cerrar el reclamo y dar continuidad a la lista de canciones prevista.

Posteriormente, la artista utilizó sus redes sociales para aclarar su postura y ofrecer disculpas a quien pudo resultar ofendido. "Quizás me expliqué mal, en la primera fila estaban tantas personas que no abrían la boca desde el principio del concierto”, explicó ante los comentarios de sus seguidores.

Pausini lamentó que a veces los boletos de primera fila queden en manos de invitados del promotor y no de los "fans verdaderos". En su mensaje final, destacó el afecto del resto de los asistentes y reiteró que el intercambio de energía es fundamental para los músicos sobre el escenario.

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