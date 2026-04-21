Adriana Aguirre reveló cuál es su "rango": "Mis touch and go siempre son colágeno"

Adriana Aguirre habló sin filtros sobre su intimidad y cómo transita su sexualidad a los 74 años: "Mis touch and go son colágeno". Para la actriz, los encuentros sexuales con gente más joven que ella son un "shock" de vida.
La exvedette, quien vive con Ricardo García a pesar de estar separados, reveló detalles desconocidos de su intimidad. A los 74 años, contó qué buscan los más jóvenes en ella.
Adriana Aguirre habló sin filtros sobre su intimidad y cómo transita su sexualidad a los 74 años: "Mis touch and go son colágeno". Para la actriz, los encuentros sexuales con gente más joven que ella son un "shock" de vida.
La exvedette dejó en claro que le gustan los amantes jóvenes y que ya está hablado con su compañero de vida, Ricardo García. "¿Viste la piel que tengo? Tengo un rango, entre 30 y 50", explicó.
En cuanto a sus relaciones amorosas, subrayó que los jóvenes buscan una relación con ella "para pasarla bien", para tener "una aventura". Por el contrario, no le atrae la gente mayor porque, según dijo, "son muy criticones". En este sentido, subrayó: "Se sienten viejos y piensan que una es vieja. Tienen una mentalidad de viejos chotos que conmigo no va".
La famosa estuvo en Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae, donde confesó que su expareja fue uno de sus grandes amores. "El gran amor de mi vida fue Ricardo García, el último. Él sigue siendo mi familia aún después de 32 años. No digo mi pareja, porque ya no es mi pareja", aclaró.
Aguirre y García conviven bajo el mismo techo, aún después de la separación, y lograron una sociedad afectiva que trascendió las infidelidades. "El año pasado, el 30 de octubre. Empezamos con conflictos en 2019, se profundizaron en 2020, cuando él se va a vivir con la que entendía que era su chica, su mujer. Ahí explotó todo", concluyó la mediática.
Aguirre tiene una larga trayectoria en el espectáculo de Argentina, con más de 80 obras de teatro y décadas en el cine junto a los capo cómicos Alberto "el Negro" Olmedo y Jorge Porcel. Supo reinventarse a través de las redes sociales y tiene un público que la sigue como una figura que combina frescura con la tercera edad.
últimas noticias
El conmovedor gesto de María Becerra con una fan que lucha por su vida: "Sos una increíble persona"Hace 10 minutos
Andrea del Boca negocia su regreso a Gran Hermano: cuál es la condición clave que exigeHace 23 minutos
Casación rechazó los pedidos de prisión domiciliaria para los represores Donda y CaballeroHace 29 minutos
García Cuerva cruzó a los políticos en la misa por el Papa: "No se sientan juntos ni en la Iglesia"Hace 50 minutos
Crimen del peluquero en Recoleta: cinco testigos complicaron la situación judicial de Abel GuzmánHace 1 hora