21 de abril de 2026 Inicio
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Mar del Plata: lincharon a un hombre acusado de abusar de una menor de edad

Se trata de un sujeto de unos 40 años señalado por manosear a su propia sobrina. Los vecinos del barrio Las Heras de General Pueyrredón decidieron actuar por mano propia y lo fueron a buscar a la casa.

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Barrio Las Heras de Mar del Plata. 

Barrio Las Heras de Mar del Plata. 

Un hombre de 40 años fue linchado por sus vecinos en la ciudad de Mar del Plata tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de edad. La víctima sería su propia sobrina, de 13 años. El sujeto fue brutalmente golpeado dentro de su vivienda y posteriormente trasladado a la Comisaría 16 de General Pueyrredón, donde quedó detenido.

El abogado querellante, Juan Manuel Dragani, confirmó que hubo 5 nuevas declaraciones en el juicio por el crimen de Germán Medina.
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El presunto abusador sería el tío de la menor, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente los datos. La Policía local intervino para rescatar al hombre de un grupo de vecinos y familiares que se presentó en su domicilio, ubicado en las calles Gutenberg y Polonia del barrio Las Heras, con la intención de lincharlo.

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Según las primeras versiones, la adolescente de 13 años habría sido víctima del abuso en el interior de un domicilio particular. El presunto agresor fue sorprendido por la madre de la chica, quien lo enfrentó en el lugar y comenzó a insultarlo y a recriminarle el hecho. Minutos más tarde, intervino la Policía y el sospechoso quedó detenido.

Estaba previsto que la víctima del ataque y el presunto abusador declararan este martes en sede judicial. Por tratarse de una menor de edad, su identidad se mantiene bajo estricta reserva. En cuanto al acusado, se le labraron actuaciones por el delito de abuso sexual simple y permanecerá detenido por seguridad.

Hombre linchado por sus vecinos en Gral Pueyrredón - foto de 0223 diario
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