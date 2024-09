El divertido cruce de Colapinto con un periodista argentino tras la carrera en Bakú: "Estabas..."

En el mano a mano con la prensa luego de haber logrado sumar puntos en Bakú, algo que no sucedía para un coterráneo desde hace 42 años, el joven piloto de 21 años fue entrevistado por el cronista de ESPN y no solo lo saludó demostrando la buena onda entre ellos, sino que también aprovechó para chicanearlo.

“Estabas celoso ayer, eh”, lanzó Colapinto mientras lo saludó chocando las manos y con quien el día anterior también le hizo un chiste con la foto de su credencial de prensa.

Tras ello, el conductor de Williams se centró en la carrera y reconoció que no pudo meter nunca las ruedas duras en temperatura y “yo no me daba cuenta, seguía yendo tranquilo para no gastarlas de más”. “Cuando empecé a despertar, salieron muy rápido las gomas de adelante, iba muy de trompa el auto a mitad de curva y me costaba acelerar”, sostuvo.

“Hasta que me dijeron que empuje, se me empezó a despertar las gomas y eso me ayudó a mantener a Hamilton atrás. Y después vamos a intentar mantenerlo porque también era bueno para Alex Albon”, dio detalles de cómo se sintió arriba de las cuatro ruedas.

Por otra parte, reconoció estar “muy feliz por el 8° puesto”. “Es un sueño hecho realidad. La estrategia de Alex era un poco más rápida que fue con las gomas duras hasta muy tarde. Eran dos estrategias diferentes”, aseguró.

Además, destacó nuevamente el trabajo del equipo: “Estoy muy feliz, sobre todo por el equipo porque se del trabajo que hicieron y en mi segunda carrera ya estoy sumando puntos. Es algo que no esperábamos, pero es muy positivo para el equipo. La verdad que estar demostrando la confianza que depositaron en mí en esta butaca. Les estoy demostrando que puedo tener buenos resultados, puedo andar igual de rápido y es algo que ilusiona al equipo y para el futuro y me pone muy contento”.

“Es muy positivo lograr tantos puntos como equipo. Es sólo el comienzo, mi segunda carrera. Van a venir muchas más. Es un gran comienzo, que nos deja muy ilusionados para lo que viene”, sentenció.

Franco Colapinto, haciendo historia en la Fórmula 1

Franco Colapinto cortó la racha y un piloto argentino volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 después de 42 años.

La última vez que había sucedido fue de la mano del santafesino Carlos Reuemann, quien también arriba de un Williams, terminó segundo en el Gran Premio de Sudáfrica, detrás de Alain Prost, el 23 de enero de 1982.

Desde entonces, si bien otros argentinos finalizaron dentro del top 10, Norberto Fontana, Esteban Fuero y Gastón Mazzacane, no sumaron puntos ya que antes conseguían unidades sólo los primeros 6. El reglamento cambió en 2003 (extendieron a los primeros 8 puestos) y también en 2010 (los 10).

