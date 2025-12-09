Entradas para Racing - Estudiantes: cuándo se ponen a la venta, cuánto salen y por dónde se compran El estadio Madres de Ciudades será la sede del partido que consagrará al campeón del Torneo Clausura 2025, este sábado 13 de diciembre desde las 21. Por + Seguir en







Racing llega tras eliminar a Boca, mientras que Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico platense.

Con la victoria de Estudiantes sobre Racing quedaron definidos los finalistas del Torneo Clausura 2025. El partido final será este sábado a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Cuándo se ponen a la venta las entradas.

adrian martinez boca racing Maravilla Martínez y su gol ante Boca Según informó la Liga Profesional, la comercialización de los tickets se realizará exclusivamente a través de la plataforma deportick.com. El proceso comenzará el martes 9 a las 18, con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

Un día después, el miércoles 10 a las 18, se habilitará la venta para socios de Racing y Estudiantes. En caso de que queden remanentes, se informará oportunamente cómo será la adquisición para el público en general.