Entradas para Racing - Estudiantes: cuándo se ponen a la venta, cuánto salen y por dónde se compran

Racing llega tras eliminar a Boca, mientras que Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico platense.
Con la victoria de Estudiantes sobre Racing quedaron definidos los finalistas del Torneo Clausura 2025. El partido final será este sábado a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Cuándo se ponen a la venta las entradas.
Según informó la Liga Profesional, la comercialización de los tickets se realizará exclusivamente a través de la plataforma deportick.com. El proceso comenzará el martes 9 a las 18, con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X.
Un día después, el miércoles 10 a las 18, se habilitará la venta para socios de Racing y Estudiantes. En caso de que queden remanentes, se informará oportunamente cómo será la adquisición para el público en general.
Entradas Racing - Estudiantes: precios
Parcialidad de Racing
Popular Norte (socios): $50.000
Popular Norte (no socios): $90.000
Platea Este (socios): $80.000
Platea Este (no socios): $120.000
Platea Oeste Norte (socios): $100.000
Platea Oeste Norte (no socios): $150.000
Parcialidad de Estudiantes
Popular Sur (socios): $50.000
Popular Sur (no socios): $90.000
Platea Oeste Sur (socios): $80.000
Platea Oeste Sur (no socios): $120.000
Desde la LPF informaron que no se venderán entradas físicas el día del partido, por lo que la única manera de adquirirlas será a través de la plataforma digital.