Entradas para Racing - Estudiantes: cuándo se ponen a la venta, cuánto salen y por dónde se compran

El estadio Madres de Ciudades será la sede del partido que consagrará al campeón del Torneo Clausura 2025, este sábado 13 de diciembre desde las 21.

Racing llega tras eliminar a Boca

Racing llega tras eliminar a Boca, mientras que Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico platense.

Con la victoria de Estudiantes sobre Racing quedaron definidos los finalistas del Torneo Clausura 2025. El partido final será este sábado a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Cuándo se ponen a la venta las entradas.

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.
Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

adrian martinez boca racing
Maravilla Martínez y su gol ante Boca

Según informó la Liga Profesional, la comercialización de los tickets se realizará exclusivamente a través de la plataforma deportick.com. El proceso comenzará el martes 9 a las 18, con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

Un día después, el miércoles 10 a las 18, se habilitará la venta para socios de Racing y Estudiantes. En caso de que queden remanentes, se informará oportunamente cómo será la adquisición para el público en general.

Estudiantes festejo Gimnasia La Plata
Estudiantes pasó a la final

Entradas Racing - Estudiantes: precios

Parcialidad de Racing

  • Popular Norte (socios): $50.000

  • Popular Norte (no socios): $90.000

  • Platea Este (socios): $80.000

  • Platea Este (no socios): $120.000

  • Platea Oeste Norte (socios): $100.000

  • Platea Oeste Norte (no socios): $150.000

Parcialidad de Estudiantes

  • Popular Sur (socios): $50.000

  • Popular Sur (no socios): $90.000

  • Platea Oeste Sur (socios): $80.000

  • Platea Oeste Sur (no socios): $120.000

Desde la LPF informaron que no se venderán entradas físicas el día del partido, por lo que la única manera de adquirirlas será a través de la plataforma digital.

