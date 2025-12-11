11 de diciembre de 2025 Inicio
Cómo están Boca y River en la clasificación al Mundial de Clubes 2029

Los dos equipos cerraron su actividad del año y ya están pensando en la temporada 2026. De cara al ranking de Conmebol, el Xeneize tendrá una ventaja importante respecto al Millonario.

Por
Boca y River quieren participar del próximo Mundial de Clubes.

  • Boca y River terminaron su actividad por 2025 y ya piensan en la próxima temporada.
  • El Xeneize jugará la Copa Libertadores 2026, pero el Millonario no.
  • Esto significa que el equipo de Marcelo Gallardo no podrá sumar puntos en la clasificación para el Mundial de Clubes 2029.
  • Boca arranca el año sin puntos, pero podrá sumar por su desempeño en la Copa.

Boca y River cerraron su actividad del año tras quedarse afuera del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos empezaron a pensar en la próxima temporada, con la salvedad de que el Xeneize disputará la Copa Libertadores 2026 y el Millonario no, lo que afectará sus puestos en la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, parte del cuerpo técnico del fallecido Miguel Russo.
Si se mantiene el formato, Conmebol tendrá seis plazas para el torneo: cuatro para los campeones de la Copa Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028, y dos más para los mejores ubicados en el ranking, con un límite de dos equipos por país. La única manera de sumar puntos es participar del máximo certamen continental.

De esta manera, Boca arranca el año con cero puntos porque no jugó la Libertadores 2025, pero tendrá la oportunidad de sumar. Lo contrario ocurre con River: tiene 23 puntos por su desempeño en la Copa y, al no clasificar, deberá esperar al menos hasta 2027 para tratar de subir en la tabla.

El equipo de Marcelo Gallardo enfrenta otra complicación. Hay tres equipos argentinos que lo superan en la tabla: Racing, Estudiantes y Vélez. De los dos primeros, uno clasificará a la Libertadores 2026 como campeón del Clausura, lo que implica que se alejará aún más en el ranking.

Así está la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029

Por el momento, el único club sudamericano ya clasificado al Mundial de Clubes 2029 es Flamengo, que accedió al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025. Quedan otros cinco cupos disponibles, con un máximo de dos equipos por país. Hasta ahora, los dos clasificados argentinos serían Racing y Estudiantes.

  1. Palmeiras: 40 puntos.
  2. Flamengo: 39 puntos.
  3. Liga de Quito: 35 puntos.
  4. Racing: 35 puntos.
  5. Estudiantes de La Plata: 28 puntos.
  6. São Paulo: 25 puntos.
  7. Vélez Sarsfield: 24 puntos.
  8. River Plate: 23 puntos.
  9. Botafogo: 21 puntos.
  10. Peñarol: 20 puntos.
  11. Inter de Porto Alegre: 17 puntos.
  12. Atlético Nacional: 17 puntos.
  13. Libertad de Paraguay: 16 puntos.
  14. Universitario de Perú: 15 puntos.
  15. Fortaleza: 15 puntos.
  16. Central Córdoba: 14 puntos.
  17. Cerro Porteño: 14 puntos.
  18. Universidad de Chile: 13 puntos.
  19. Independiente del Valle: 11 puntos.
  20. Bahía: 10 puntos.
