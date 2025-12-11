Lionel Messi recibió una camiseta de River y su reacción sorprendió a todos El astro argentino sigue en detalle los partidos de la Messi Cup 2025, uno de los torneos juveniles más importantes del mundo, y estuvo presente en la victoria por 5-1 frente a Inter de Milán. Por + Seguir en







Messi observa la Sub 16 de River que se metió en semifinales.

El flamante torneo juvenil Messi Cup 2025, donde juegan los equipos más importantes del mundo, atrajo la mirada de todos en Miami y, en particular, la del astro argentino Lionel Messi. El campeón con Inter Miami estuvo presente en la goleada de River frente a Inter de Milán por 5-1 y recibió una camiseta muy especial.

El MVP de la MLS fue la atracción en Fort Lauderdale, donde se desarrolló una nueva fecha de la competencia, y siguió atentamente a la Sub-16 del Millonario, que terminó segundo en el Grupo B y clasificó a las semifinales del torneo. Tras finalizar el partido, el rosarino se sacó fotos con todos los jugadores de River y uno de los juveniles le regaló su camiseta, en un gesto que sorprendió a todos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GlobalCARP/status/1999177885941174753&partner=&hide_thread=false Our youth players meet the GOAT



River Plate 5 - 1 Inter



@themessicup pic.twitter.com/SwDAk3SffH — River Plate Global (@GlobalCARP) December 11, 2025 River inició su camino frente a Barcelona, equipo con el que empató 2 a 2, mientras que en la segunda fecha perdió 2 a 1 con Manchester City. En la última jornada, goleó 5 a 1 a Inter de Milán para seguir con vida en la competencia.

Así, el club de Núñez tendrá que enfrentar a Chelsea. Al haber quedado segundo del Grupo B, el Millo quedó emparejado con el primero del Grupo A. El conjunto londinense viene de ganarle a Atlético de Madrid y a Inter Miami, mientras que empató contra Newell's.