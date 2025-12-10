Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro

La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.
Gran expectativa por la gran final del Torneo Clausura 2025, que enfrentará a dos de los mejores equipos del fútbol argentino: Racing y Estudiantes LP. El encuentro será el próximo sábado, a las 21, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero y en las últimas horas se confirmó el árbitro del partido.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Nicolás Ramírez, uno de los mejores árbitros en la actualidad, será quien imparta justicia en la gran final. La terna arbitral la completan Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso, quienes fueron designados como asistentes 1 y 2, respectivamente; Pablo Dóvalo se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Mariana Duré cumplirá funciones como quinta árbitra. En el VAR estará Hector Paletta y en el AVAR Hernán Mastrángelo.
Ramírez fue el encargado de dirigir los partidos más importantes de la Liga Profesional a lo largo del año. Fue el juez de los dos clásicos entre Racing e Independiente, estuvo en San Lorenzo-Huracán en agosto, dirigió la final de la Primera Nacional entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn y su última participación en el Superclásico, en la victoria de Boca por 2-0 frente a River en la Bombonera.
En cuanto al historial del árbitro con los dos finalistas, Ramírez dirigió a Estudiantes en 12 oportunidades, de las cuales el Pincha ganó cinco, empató tres y perdió cuatro. En tanto, estuvo presente en 11 partidos de Racing, en los que ganó cuatro, empató seis y solamente perdió uno.
Entradas para Racing - Estudiantes: cuándo se ponen a la venta, cuánto salen y por dónde se compran
Según informó la Liga Profesional, la comercialización de los tickets se realizará exclusivamente a través de la plataforma deportick.com. El proceso comenzará el martes 9 a las 18, con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X.
Un día después, el miércoles 10 a las 18, se habilitará la venta para socios de Racing y Estudiantes. En caso de que queden remanentes, se informará oportunamente cómo será la adquisición para el público en general.
Parcialidad de Racing
Popular Norte (socios): $50.000
Popular Norte (no socios): $90.000
Platea Este (socios): $80.000
Platea Este (no socios): $120.000
Platea Oeste Norte (socios): $100.000
Platea Oeste Norte (no socios): $150.000
Parcialidad de Estudiantes
Popular Sur (socios): $50.000
Popular Sur (no socios): $90.000
Platea Oeste Sur (socios): $80.000
Platea Oeste Sur (no socios): $120.000
Desde la LPF informaron que no se venderán entradas físicas el día del partido, por lo que la única manera de adquirirlas será a través de la plataforma digital.