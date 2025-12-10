Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la terna arbitral para el encuentro definitorio entre el Pincha y la Academia, del próximo sábado, en Santiago del Estero. Por + Seguir en







La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.

Gran expectativa por la gran final del Torneo Clausura 2025, que enfrentará a dos de los mejores equipos del fútbol argentino: Racing y Estudiantes LP. El encuentro será el próximo sábado, a las 21, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero y en las últimas horas se confirmó el árbitro del partido.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Nicolás Ramírez, uno de los mejores árbitros en la actualidad, será quien imparta justicia en la gran final. La terna arbitral la completan Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso, quienes fueron designados como asistentes 1 y 2, respectivamente; Pablo Dóvalo se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Mariana Duré cumplirá funciones como quinta árbitra. En el VAR estará Hector Paletta y en el AVAR Hernán Mastrángelo.

Ramírez fue el encargado de dirigir los partidos más importantes de la Liga Profesional a lo largo del año. Fue el juez de los dos clásicos entre Racing e Independiente, estuvo en San Lorenzo-Huracán en agosto, dirigió la final de la Primera Nacional entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn y su última participación en el Superclásico, en la victoria de Boca por 2-0 frente a River en la Bombonera.

En cuanto al historial del árbitro con los dos finalistas, Ramírez dirigió a Estudiantes en 12 oportunidades, de las cuales el Pincha ganó cinco, empató tres y perdió cuatro. En tanto, estuvo presente en 11 partidos de Racing, en los que ganó cuatro, empató seis y solamente perdió uno.

Nicolás Ramírez El oriundo de González Catán es uno de los mejores árbitros del fútbol argentino. Redes sociales Entradas para Racing - Estudiantes: cuándo se ponen a la venta, cuánto salen y por dónde se compran Según informó la Liga Profesional, la comercialización de los tickets se realizará exclusivamente a través de la plataforma deportick.com. El proceso comenzará el martes 9 a las 18, con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X.