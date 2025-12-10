La Liga Profesional sorteó las zonas para los Torneos Apertura y Clausura del 2026: dónde quedaron River y Boca Los clubes de la Primera división conocieron qué clubes integrarán las Zonas A y B para el año próximo. El calendario comenzará viernes 23 de enero, mientras que el segundo semestre será después de la final de la Copa del Mundo, el 24 de julio. Por + Seguir en







Boca integrará la Zona A, mientras que River, estará en la Zona B

A días de finalizar el año, La Liga Profesional se dio a conocer cómo quedaron definidos las Zonas A y B del Torneo Apertura y Clausura del 2026, e incluso cuáles son los cruces de la fecha interzonal. Así, todos los clubes de la Primera división conocieron cómo quedó el cronograma para el año próximo.

En una transmisión en vivo desde el predio de Ezeiza, se reafirmó que el formato será a 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico. Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.

En esta instancia, se detallaron las consideraciones generales del sorteo de cada zona, pero se explicó que aún no quedaron definidas las localías y el fixture completo. En cuanto al calendario, el Torneo Apertura arrancará el viernes 23 de enero, mientras que el Clausura será después de la final del Mundial 2026, el 24 de julio.