La impresionante transformación de Jürgen Klopp: luce irreconocible con su estilo cowboy

El exentrenador alemán reapareció con un cambio estético radical mientras cumple funciones ejecutivas tras cerrar su ciclo en Anfield.

Por
Jürgen Klopp impacta al fútbol con su nuevo look cowboy.

Jürgen Klopp impacta al fútbol con su nuevo look cowboy.

  • El alemán sorprendió con un cambio de apariencia que generó impacto en redes sociales.

  • Tras su salida del Liverpool, asumió como director global de fútbol en Red Bull.

  • Su nuevo look fue comparado con personajes de ficción como Ted Lasso, John Dutton y Walter White.

  • En paralelo, trascendieron detalles sobre el interés de clubes y selecciones por sumarlo como entrenador.

Luego de poner fin a una etapa de nueve temporadas al frente del Liverpool FC, Jürgen Klopp reapareció públicamente con una imagen que contrastó de manera marcada con la que exhibía durante su ciclo en Inglaterra. El entrenador alemán, que actualmente desarrolla tareas ejecutivas en la estructura global de Red Bull, dejó atrás su clásico estilo para mostrarse con un perfil completamente distinto, ahora asociado a una marcada estética cowboy.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer las directrices en sus redes sociales.
La contundente decisión de la FIFA tras el escándalo entre Gianluca Prestianni y Vinicius por supuesto racismo

A través de sus redes sociales, el exdirector técnico se mostró afeitado al ras y con un llamativo bigote que modificó sustancialmente su fisonomía y reforzó ese aire western que rápidamente se volvió tema de conversación. El propio Klopp ironizó con el parecido al afirmar que no era Ted Lasso, sino John Dutton, en referencia al tono vaquero que evocó su nueva imagen. La publicación estuvo vinculada a una jornada futbolística en Maguncia, ciudad que forma parte de su recorrido profesional y personal.

La reacción no tardó en multiplicarse. Seguidores y fanáticos remarcaron el contraste entre la imagen actual y aquella que lo acompañó durante sus años en el banco del Liverpool. Medios internacionales destacaron que el alemán parecía “otro hombre”, subrayando la dimensión del cambio y su impronta de cowboy moderno. Además de las menciones a Ted Lasso y John Dutton, también surgieron paralelismos con Walter White, consolidando el impacto cultural de la transformación.

El exentrenador alemán reapareció en un estadio de Alemania y revolucionó las redes del fútbol con su estilo cowboy y bigote llamativo.

El exentrenador alemán reapareció en un estadio de Alemania y revolucionó las redes del fútbol con su estilo cowboy y bigote llamativo.

Los clubes que se interesaron en Jürgen Klopp

Más allá de su nueva función dirigencial, la posibilidad de que Klopp vuelva a asumir como entrenador principal continúa generando especulaciones. Según informó el portal Transfermarkt en una entrevista con su representante Marc Kosicke, tanto el Manchester United como el Chelsea FC manifestaron interés en incorporarlo como director técnico tras su salida del Liverpool FC.

De acuerdo con lo detallado por Kosicke, estos acercamientos se produjeron a pesar de que el propio Klopp había comunicado su decisión de no dirigir a otro club en Inglaterra. El agente sostuvo que el técnico mantiene su postura de no regresar a la Premier League con una institución distinta al Liverpool, remarcando su satisfacción por la trayectoria construida y el hecho de haber dirigido únicamente tres clubes sin haber sido despedido.

El interés no se limitó al ámbito de clubes. Siempre según la información recogida por Transfermarkt, federaciones nacionales también exploraron la posibilidad de sumarlo a sus proyectos. Entre ellas figuró la selección de Estados Unidos, que lo contactó antes de la designación de Mauricio Pochettino en septiembre de 2024. Asimismo, hubo sondeos vinculados a Inglaterra y, potencialmente, a Alemania, aunque en este último caso la continuidad de Julian Nagelsmann al frente del combinado germano cerró esa alternativa.

Manchester United y Chelsea fueron vinculados al futuro del alemán.

Manchester United y Chelsea fueron vinculados al futuro del alemán.

No obstante, la versión de los acercamientos fue relativizada por fuentes cercanas a las instituciones inglesas. La Press Association señaló que tanto el Manchester United como el Chelsea negaron contactos formales con Klopp o su entorno. Mientras tanto, el entrenador continúa enfocado en su rol estratégico dentro de Red Bull, en una etapa que lo mantiene ligado al fútbol desde una perspectiva directiva y global.

