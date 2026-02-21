Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix La serie 'El museo de la inocencia', (Masumiyet Müzesi) adapta a la televisión la novela homónima del premio Nobel Orhan Pamuk, una obra centrada en el amor, la memoria y el paso del tiempo. + Seguir en







Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.

Netflix incorpora a su catálogo internacional 'El museo de la inocencia', (Masumiyet Müzesi), adaptación televisiva de la novela homónima del premio Nobel Orhan Pamuk, una obra ampliamente reconocida dentro de la literatura contemporánea turca. La serie de 9 capítulos, traslada a la pantalla una narración íntima centrada en las relaciones sentimentales, el recuerdo y el paso del tiempo, manteniendo el tono emocional del material original y situando la acción en la Estambul de los años setenta.

La producción se presenta como un drama romántico de corte clásico, con una narrativa pausada y centrada en los personajes, siguiendo la línea de otras ficciones turcas recientes que han encontrado difusión internacional a través de plataformas digitales.

El argumento combina romance y drama psicológico mientras muestra el contraste entre el deseo individual y las normas sociales de la época. El museo que da título a la serie funciona como metáfora de esa necesidad de conservar un amor idealizado, una idea central tanto en la novela como en su adaptación audiovisual. A lo largo de 9 episodios, el espectador acompaña a Kemal durante años marcados por decisiones sentimentales que terminan definiendo su vida adulta.

Sinopsis de El museo de la inocencia, la serie turca tendencia en Netflix A medida que pasan los años, el recuerdo de ese amor se convierte en el eje de su existencia, mostrando cómo los sentimientos pueden transformarse con el tiempo, se estrenó el 13 de febrero.

La serie gira en torno a Kemal, un joven perteneciente a una familia acomodada que mantiene una relación estable con Sibel y está a punto de formalizar su compromiso. Su vida cambia cuando conoce a Füsun, una joven con la que inicia una relación que altera sus planes y desencadena un proceso emocional marcado por la nostalgia y la obsesión amorosa.

Eylül Lize Kandemir (Füsun)

Oya Unustasi.

Tilbe Saran.

Bülent Emin Yarar.

Gülçin Kültür Sahin.

Ercan Kesal.

Zeynep Dinsel. museo-de-la-inocencia-netflix-