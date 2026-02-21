IR A
Un famoso cantante anunció su nueva pareja y las redes sociales explotaron: quién es

El cantante eligió el Día de los Enamorados para blanquear su romance con Kei Rodríguez y las redes sociales explotaron con la noticia.

La noticia se volvió tendencia y generó reacciones inmediatas

Redes sociales
  • El cantante cordobés Ulises Bueno confirmó el 14 de febrero su relación con Keila Rodríguez, compartiendo una imagen juntos en la playa con un corazón en redes sociales.
  • El anuncio, realizado en el Día de los Enamorados, puso fin a meses de rumores y lo mostró atravesando un presente personal pleno.
  • Más allá de las bromas, predominó el respaldo a esta nueva etapa sentimental junto a quien también integra su equipo de trabajo.

El enigma en torno a la vida amorosa de Ulises Bueno se disipó el 14 de febrero. El artista eligió el Día de los Enamorados para hacer oficial su relación y compartir públicamente su felicidad. A través de una historia en sus redes sociales, se mostró junto a Kei en una playa de paisaje soñado y acompañó la imagen con un corazón que dejó en claro el mensaje: atraviesa un presente marcado por el amor.

La reacción no tardó en llegar y las redes se llenaron de comentarios en cuestión de minutos. Muchas seguidoras apelaron al humor para asimilar la noticia, con bromas sobre la fecha elegida para el anuncio. “Justo el 14 de febrero”, fue una de las frases que más se repitió, reflejando la relación cercana y descontracturada que el cantante mantiene con su público, siempre pendiente de cada novedad en su vida.

Ulises Bueno y Keila Rodríguez
Más allá de las bromas, predominó el respaldo a esta nueva etapa sentimental junto a quien también integra su equipo de trabajo.

Más allá de las ironías y los comentarios divertidos, predominó un clima de apoyo y buenos deseos. La mayoría celebró que Ulises atraviese un momento personal pleno y expresó su alegría por verlo enamorado. El respaldo evidencia que, por encima del fanatismo, sus seguidores priorizan su bienestar y acompañan esta nueva etapa sentimental junto a Kei.

Qué cantante anunció su nueva relación y fue furor

El cantante cordobés Ulises Bueno se volvió tendencia tras confirmar públicamente su relación con Keila Rodríguez, quien se desempeña como su fotógrafa y community manager. El anuncio llegó el 14 de febrero, fecha elegida estratégicamente por su carga simbólica, y puso fin a meses de rumores. Mediante una historia en redes sociales, donde ambos aparecen abrazados frente al mar junto a un corazón que acompañó la imagen, el artista dejó en claro que atraviesa una etapa personal muy positiva fuera de los escenarios.

Ulises Bueno y Keila Rodríguez
La confirmación provocó una ola de reacciones entre sus seguidoras, que combinaron sorpresa, humor y apoyo. Los comentarios se multiplicaron rápidamente y muchas fanáticas ironizaron sobre el momento elegido para la noticia, con frases que aludían al “corazón roto” en pleno Día de los Enamorados. Aun así, predominó un clima de celebración y respaldo, con mensajes que destacaron la importancia de verlo feliz y acompañado tras un tiempo prolongado sin exponer su vida sentimental.

El anuncio también generó repercusiones dentro del entorno profesional del músico. Según trascendió, el vínculo con Keila —quien ya integraba su productora Almenara— habría motivado algunos ajustes en el equipo de comunicación digital. Más allá de esos movimientos, el cantante decidió priorizar su bienestar personal y mostrarse transparente respecto a su presente, dejando en claro que el amor ocupa un lugar central en esta nueva etapa de su carrera en 2026.

