IR A
IR A

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: cuál es

Con testimonios de Tyra Banks, jueces y ex concursantes, la serie analiza cómo el programa marcó a una generación y redefinió los estándares de la televisión y la moda.

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: el streaming volvió a poner en conversación uno de los productos más icónicos de la televisión con el estreno de una serie que revisita el impacto cultural, las polémicas y el legado de America's Next Top Model.

Fue furor por el Día de San Valentín, pero ahora se mantiene en las tendencias.
Te puede interesar:

Fue furor por el Día de San Valentín pero ahora se mantiene en las tendencias: cuál es la romántica película que está en Netflix

Estrenado el 16 de febrero de 2026, la producción cuenta con 3 episodios y propone una mirada actual sobre el programa que marcó a toda una generación en la industria de la moda y la TV.

El avance oficial muestra entrevistas íntimas, imágenes de archivo del guion original y confesiones que reabren debates sobre presión mediática, estándares de belleza y el detrás de escena del éxito televisivo. El tono combina nostalgia con revisión crítica, algo que está generando conversación entre quienes crecieron viendo el programa y nuevas audiencias que lo descubren por primera vez.

Sinopsis de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model

Modelos, jueces y personas involucradas en el reality —entre ellas Tyra Banks— reflexionan sobre el complejo legado del programa en esta reveladora serie documental. A través de testimonios inéditos y análisis actuales, la producción explora los momentos más emblemáticos, las controversias y cómo el show influyó en la representación de la belleza, la diversidad y la competencia en la televisión.

Tráiler de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model

Embed - Reality Check: Inside America's Next Top Model | Official Trailer | Netflix

Reparto de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model

Entre las figuras que participan en el documental se encuentran:

  • Tyra Banks
  • Jay Manuel
  • Miss J. Alexander
  • Nigel Barker
  • Whitney Thompson
  • Shandi Sullivan
  • Shannon Stewart
  • Dani Evans
  • Janice Dickinson
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estrenada originalmente en 2010, desató gran interés en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias.
play

Cuál es la trama de Día de los Enamorados, la película que es tendencia en Netflix desde Día de San Valentín

Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.
play

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Con muertes originales y un diseño de producción cuidado al detalle, la película se presenta como una alternativa ideal para una maratón cargada de sobresaltos.
play

Una nueva película de terror slasher llegó a Netflix y es de lo más visto del momento: cómo encontrarla

Ahora, llegó un estreno de 2025 de Nueva Zelanda, se trata de Heart Eyes, la película de terror que es furor en la gran N roja. Es un gran thriller de crimen, terror y suspenso.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Heart Eyes, la película de terror slasher que está siendo tendencia

últimas noticias

El ministro Roncaglia, uno de los blancos de la operación desbaratada. 

Entre Ríos: frustraron un plan narco para asesinar al ministro de Seguridad, un juez y un fiscal

Hace 8 minutos
play
El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Hace 31 minutos
Los distintos tipos de Turismo que son diferentes a lo habitual

Si te gusta escalar, esta es la salida destacada para hacer en Buenos Aires y divertirse de una forma única

Hace 1 hora
Jürgen Klopp impacta al fútbol con su nuevo look cowboy.

La impresionante transformación de Jürgen Klopp: luce irreconocible con su estilo cowboy

Hace 1 hora
La noticia se volvió tendencia y generó reacciones inmediatas, con comentarios que mezclaron humor, sorpresa y apoyo de sus seguidoras.

Un famoso cantante anunció su nueva pareja y las redes sociales explotaron: quién es

Hace 1 hora