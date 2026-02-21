Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: cuál es Con testimonios de Tyra Banks, jueces y ex concursantes, la serie analiza cómo el programa marcó a una generación y redefinió los estándares de la televisión y la moda. + Seguir en







Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: el streaming volvió a poner en conversación uno de los productos más icónicos de la televisión con el estreno de una serie que revisita el impacto cultural, las polémicas y el legado de America's Next Top Model.

Estrenado el 16 de febrero de 2026, la producción cuenta con 3 episodios y propone una mirada actual sobre el programa que marcó a toda una generación en la industria de la moda y la TV.

El avance oficial muestra entrevistas íntimas, imágenes de archivo del guion original y confesiones que reabren debates sobre presión mediática, estándares de belleza y el detrás de escena del éxito televisivo. El tono combina nostalgia con revisión crítica, algo que está generando conversación entre quienes crecieron viendo el programa y nuevas audiencias que lo descubren por primera vez.

Sinopsis de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model Modelos, jueces y personas involucradas en el reality —entre ellas Tyra Banks— reflexionan sobre el complejo legado del programa en esta reveladora serie documental. A través de testimonios inéditos y análisis actuales, la producción explora los momentos más emblemáticos, las controversias y cómo el show influyó en la representación de la belleza, la diversidad y la competencia en la televisión.

Tráiler de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model Embed - Reality Check: Inside America's Next Top Model | Official Trailer | Netflix Reparto de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model Entre las figuras que participan en el documental se encuentran:

Tyra Banks

Jay Manuel

Miss J. Alexander

Nigel Barker

Whitney Thompson

Shandi Sullivan

Shannon Stewart

Dani Evans

Janice Dickinson