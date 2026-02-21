21 de febrero de 2026 Inicio
Entre Ríos: frustraron un plan narco para asesinar al ministro de Seguridad, un juez y un fiscal

El complot fue organizado por un jefe criminal que pretendía ejecutar al magistrado Leandro Ríos, al fiscal José Ignacio Candioti y al ministro Néstor Roncaglia. La investigación detectó la contratación de un sicario uruguayo.

El ministro Roncaglia

El ministro Roncaglia, uno de los blancos de la operación desbaratada.  

La Justicia frustró un presunto plan para asesinar al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal José Ignacio Candioti. Según reveló una investigación contra el narcotraficante Leonardo Airaldi, el delincuente habría ofrecido la suma de u$s40.000 a un sicario de Uruguay para que atacara a los funcionarios durante sus vacaciones.

Según informó Ámbito, el plan se conoció tras el testimonio de un informante interno vinculado a la banda criminal ante el fiscal federal Pedro Rebollo, en Gualeguaychú. De acuerdo con el relato, el líder narco buscaba venganza porque el juez le habría "inventado una causa" judicial que lo llevará a juicio oral en los próximos días.

Airaldi
Leandro Airaldi habría ofrecido u$s 40.000 a un sicario uruguayo para concretar el ataque contra los magistrados.

El recluso también aseguró que el fiscal tendría "todo arreglado" para que darle 15 años de condena en el juicio, que empieza el martes. Ante esta grave denuncia, el juez federal Hernán Viri ordenó allanamientos de urgencia durante la tarde de este viernes en diversas dependencias.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recibió la notificación inmediata sobre estas acusaciones por parte de las autoridades penitenciarias. Las fuerzas de seguridad analizan comunicaciones para determinar si el intento de atentado alcanzó alguna instancia operativa concreta en territorio uruguayo durante estas últimas semanas.

Actualmente, las actuaciones judiciales bajo reserva buscan establecer la participación de otros cómplices en la logística del ataque contra los funcionarios. A pesar de las amenazas, los investigadores confirmaron que ninguno de los magistrados tenía previsto viajar al país vecino en el corto plazo por motivos personales.

Horacio Rosatti y el refuerzo de la seguridad oficial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, mantiene comunicación directa con los funcionarios amenazados para garantizar su integridad física permanente. El Consejo de la Magistratura coordina con las fuerzas federales un operativo especial que protege tanto a los magistrados como a sus respectivos entornos familiares y laborales cercanos.

horacio-rosatti
Horacio Rosatti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, sigue de cerca el caso.

El organismo institucional intervino de manera veloz ante la sensibilidad del caso y la peligrosidad del sospechoso involucrado en la maniobra. La causa contra Airaldi posee ramificaciones en la ciudad de Rosario, donde el imputado enfrenta expedientes judiciales de extrema gravedad por delitos de narcotráfico organizado.

