Fue furor por el Día de San Valentín pero ahora se mantiene en las tendencias: cuál es la romántica película que está en Netflix Con un elenco repleto de estrellas y múltiples historias de amor que se cruzan en San Valentín, la cinta combina humor, romance y emociones que siguen conquistando al público. + Seguir en







Fue furor por el Día de San Valentín, pero ahora se mantiene en las tendencias.

Fue furor por el Día de San Valentín, pero ahora se mantiene en las tendencias: después del 14 de febrero, muchas propuestas románticas suelen perder impulso. Sin embargo, una producción logró algo distinto tras ser furor por dicha fecha, ¿cuál es la romántica película que está en Netflix?

Dirigida por Garry Marshall, esta comedia de amor estrenada en 2010 se convirtió en un clásico moderno del género gracias a su elenco estelar y sus historias cruzadas llenas de pasión, desilusiones y segundas oportunidades.

El adelanto oficial presenta el ritmo ágil de las historias cruzadas, diálogos emotivos y escenas que combinan humor con momentos sensibles. La química entre los protagonistas y la ambientación festiva del 14 de febrero refuerzan su espíritu feel-good.

Día de los enamorados Sinopsis de Día de los enamorados, la película destacada de Netflix La historia entrelaza múltiples relatos que ocurren el mismo 14 de febrero en Los Ángeles. Una oficial del ejército (Julia Roberts) coincide en un vuelo con un misterioso pasajero (Bradley Cooper); el dueño de una floristería (Ashton Kutcher) le propone matrimonio a su novia (Jessica Alba), aunque en realidad está enamorado de otra persona; mientras tanto, una publicista soltera (Jessica Biel) busca desesperadamente un plan para no pasar la fecha sola.

A lo largo del día, secretos, confesiones y reencuentros muestran las distintas caras del amor: el romántico, el complicado, el inesperado y el que llega cuando menos se lo espera.

Tráiler de Día de los enamorados Embed - Día de los Enamorados ( trailer subtitulado ) Reparto de Día de los enamorados Julia Roberts

Bradley Cooper

Ashton Kutcher

Jessica Alba

Jessica Biel

Jennifer Garner

Anne Hathaway

Shirley MacLaine