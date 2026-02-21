IR A
IR A

Cuál es la trama de Día de los Enamorados, la película que es tendencia en Netflix desde Día de San Valentín

La producción de Garry Marshall entrelaza múltiples historias de amor en Los Ángeles durante el 14 de febrero.

Estrenada originalmente en 2010

Estrenada originalmente en 2010, desató gran interés en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias.

Día de los enamorados

Netflix incorporó a su catálogo una producción estadounidense que está quedándose con la atención de los suscriptores durante el mes del amor. La plataforma ofrece Día de los enamorados, una historia de 124 minutos dirigido por Garry Marshall y protagonizado por un elenco coral que incluye a Ashton Kutcher, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jennifer Garner y Patrick Dempsey, que presenta las historias entrelazadas de un variado grupo de habitantes de Los Ángeles.

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix
Te puede interesar:

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: cuál es

Esta comedia romántica, estrenada originalmente en 2010 con guion de Katherine Fugate, Abby Kohn y Marc Silverstein, desató gran interés en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming como vidriera obligada para quienes buscan películas que acompañen la fecha con humor liviano.

La producción, que arma un mosaico de encuentros y desencuentros en una jornada marcada por expectativas, promesas y pequeñas decepciones, presenta a varios personajes que atraviesan el 14 de febrero cada uno con su propia situación sentimental mientras la ciudad funciona como escenario y también como presión constante.

Día de los enamorados propone un relato que cruza caminos de diferentes protagonistas mostrando tanto lo bueno como lo malo de encontrar, mantener o poner fin a relaciones en el día del amor, un periodista deportivo al que le toca cubrir el romance en la ciudad, un famoso que repiensa su futuro sentimental, y hasta una cena temática para quienes no bancan la fecha.

Día de los enamorados

Sinopsis de Día de los enamorados, la película destacada de Netflix

Día de los enamorados sigue las historias entrelazadas que se mueven entre el romance y los corazones rotos durante un 14 de febrero en Los Ángeles. La trama se desarrolla cuando una oficial del ejército en Iraq consigue permiso para pasar unos días en casa y en el mismo avión de vuelta coincide con un hombre gay cuyo amante es un jugador de fútbol, mientras el dueño de una floristería propone matrimonio a su novia aunque se da cuenta de que está enamorado de una de sus mejores amigas, quien a su vez descubre que su novio está casado.

A lo largo del día, la película presenta también a una mujer jubilada y feliz, madre de la oficial, que cuenta el gran secreto de su pasado a su marido, y a una joven que trabaja para la agencia de talentos más grande de la ciudad que quedó con un trabajador de correos.

La producción muestra cómo la presión social de este día específico amplifica tanto las alegrías como las frustraciones, creando un retrato coral donde el amor se presenta en todas sus formas sin filtros románticos excesivos.

Día de los enamorados

Tráiler de Día de los enamorados

Embed - Día de los Enamorados - Trailer en Español

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fue furor por el Día de San Valentín, pero ahora se mantiene en las tendencias.
play

Fue furor por el Día de San Valentín pero ahora se mantiene en las tendencias: cuál es la romántica película que está en Netflix

Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.
play

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Con muertes originales y un diseño de producción cuidado al detalle, la película se presenta como una alternativa ideal para una maratón cargada de sobresaltos.
play

Una nueva película de terror slasher llegó a Netflix y es de lo más visto del momento: cómo encontrarla

Ahora, llegó un estreno de 2025 de Nueva Zelanda, se trata de Heart Eyes, la película de terror que es furor en la gran N roja. Es un gran thriller de crimen, terror y suspenso.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Heart Eyes, la película de terror slasher que está siendo tendencia

últimas noticias

El ministro Roncaglia, uno de los blancos de la operación desbaratada. 

Entre Ríos: frustraron un plan narco para asesinar al ministro de Seguridad, un juez y un fiscal

Hace 12 minutos
play
El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Hace 35 minutos
Los distintos tipos de Turismo que son diferentes a lo habitual

Si te gusta escalar, esta es la salida destacada para hacer en Buenos Aires y divertirse de una forma única

Hace 1 hora
Jürgen Klopp impacta al fútbol con su nuevo look cowboy.

La impresionante transformación de Jürgen Klopp: luce irreconocible con su estilo cowboy

Hace 1 hora
La noticia se volvió tendencia y generó reacciones inmediatas, con comentarios que mezclaron humor, sorpresa y apoyo de sus seguidoras.

Un famoso cantante anunció su nueva pareja y las redes sociales explotaron: quién es

Hace 1 hora