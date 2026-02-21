Cuál es la trama de Día de los Enamorados, la película que es tendencia en Netflix desde Día de San Valentín La producción de Garry Marshall entrelaza múltiples historias de amor en Los Ángeles durante el 14 de febrero. + Seguir en







Estrenada originalmente en 2010, desató gran interés en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias. Día de los enamorados

Netflix incorporó a su catálogo una producción estadounidense que está quedándose con la atención de los suscriptores durante el mes del amor. La plataforma ofrece Día de los enamorados, una historia de 124 minutos dirigido por Garry Marshall y protagonizado por un elenco coral que incluye a Ashton Kutcher, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jennifer Garner y Patrick Dempsey, que presenta las historias entrelazadas de un variado grupo de habitantes de Los Ángeles.

Esta comedia romántica, estrenada originalmente en 2010 con guion de Katherine Fugate, Abby Kohn y Marc Silverstein, desató gran interés en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming como vidriera obligada para quienes buscan películas que acompañen la fecha con humor liviano.

La producción, que arma un mosaico de encuentros y desencuentros en una jornada marcada por expectativas, promesas y pequeñas decepciones, presenta a varios personajes que atraviesan el 14 de febrero cada uno con su propia situación sentimental mientras la ciudad funciona como escenario y también como presión constante.

Día de los enamorados propone un relato que cruza caminos de diferentes protagonistas mostrando tanto lo bueno como lo malo de encontrar, mantener o poner fin a relaciones en el día del amor, un periodista deportivo al que le toca cubrir el romance en la ciudad, un famoso que repiensa su futuro sentimental, y hasta una cena temática para quienes no bancan la fecha.

Día de los enamorados Día de los enamorados Sinopsis de Día de los enamorados, la película destacada de Netflix Día de los enamorados sigue las historias entrelazadas que se mueven entre el romance y los corazones rotos durante un 14 de febrero en Los Ángeles. La trama se desarrolla cuando una oficial del ejército en Iraq consigue permiso para pasar unos días en casa y en el mismo avión de vuelta coincide con un hombre gay cuyo amante es un jugador de fútbol, mientras el dueño de una floristería propone matrimonio a su novia aunque se da cuenta de que está enamorado de una de sus mejores amigas, quien a su vez descubre que su novio está casado.

A lo largo del día, la película presenta también a una mujer jubilada y feliz, madre de la oficial, que cuenta el gran secreto de su pasado a su marido, y a una joven que trabaja para la agencia de talentos más grande de la ciudad que quedó con un trabajador de correos. La producción muestra cómo la presión social de este día específico amplifica tanto las alegrías como las frustraciones, creando un retrato coral donde el amor se presenta en todas sus formas sin filtros románticos excesivos. Día de los enamorados Tráiler de Día de los enamorados Embed - Día de los Enamorados - Trailer en Español