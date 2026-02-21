Si te gusta escalar, esta es la salida destacada para hacer en Buenos Aires y divertirse de una forma única La actividad no solo permite poner a prueba la resistencia física y la coordinación, sino que también se transforma en un plan ideal para compartir con amigos o en familia. Por + Seguir en







El boulder es una modalidad de escalada a baja altura. Se practica en paredes de entre 3 y 5 metros y no se utilizan cuerdas ni arneses.

En V_ONCE hay colchonetas que amortiguan las caídas. La seguridad permite concentrarse en la técnica.

Es un deporte que exige fuerza y estrategia que también requiere creatividad para elegir la mejor ruta. Cada persona puede escalar a su propio ritmo.

Solo se necesita ropa cómoda; el calzado se puede alquilar. La dirección es Gral. Urquiza 124. Para quienes buscan adrenalina sin alejarse demasiado de la ciudad, Buenos Aires ofrece una propuesta ideal para escalar y vivir una experiencia diferente. Entre muros verticales, circuitos de distintos niveles y un entorno preparado para todas las edades, esta actividad se consolida como una de las salidas más elegidas por quienes quieren combinar deporte y diversión.

Ubicado a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el predio se convirtió en un punto de referencia para quienes desean iniciarse en la escalada recreativa o simplemente probar algo distinto durante el fin de semana. Un dato importante es que sólo se necesita ropa cómoda para comenzar. En el mismo lugar ofrecen el alquiler de calzado específico para escalar.

El boulder es una disciplina de escalada que se practica a poca altura, generalmente en muros que van de los tres a los cinco metros, y no requiere el uso de cuerdas ni arneses.

En V_ONCE, la seguridad está garantizada gracias a colchonetas especiales colocadas en el suelo que absorben el impacto de las caídas, lo que permite enfocarse plenamente en la técnica y el desafío sin temor a lesionarse.

Se trata de una actividad que pone el acento en la fuerza física, la estrategia y la creatividad, ya que cada escalador debe analizar y elegir la mejor secuencia de movimientos para completar el recorrido. Además, puede realizarse a ritmo propio, sin presión de tiempo, con la posibilidad de repetir los intentos para superarse progresivamente. La sede se encuentra en Gral. Urquiza 124.