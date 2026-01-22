22 de enero de 2026 Inicio
La impresionante transformación de Franco Mastantuono: cambio radical de look

El juvenil argentino sorprendió en Real Madrid con una renovación estética que no pasó inadvertida en el plantel ni en el entorno del club.

Mastantuono sorprendió con un nuevo look durante una práctica del Real Madrid

Mastantuono sorprendió con un nuevo look durante una práctica del Real Madrid, en medio del interés de clubes europeos.

  • Franco Mastantuono apareció con un corte de pelo completamente distinto, dejando atrás su imagen habitual.
  • El cambio se dio en un momento de creciente protagonismo dentro del plantel del Real Madrid.
  • El gesto fue leído como una señal de confianza y renovación personal del juvenil argentino.
  • En Europa ya lo siguen de cerca por su proyección deportiva y mediática.

El cambio de look de Franco Mastantuono no pasó desapercibido en Real Madrid. El juvenil argentino mostró una imagen renovada, con un corte de pelo más moderno y una tintura rubia, que rápidamente llamó la atención dentro del club y entre los hinchas. La transformación estética fue inmediata y se convirtió en uno de los focos del día en la práctica del equipo español.

A sus 18 años, el mediocampista atraviesa una etapa de adaptación y crecimiento en el fútbol europeo. Tras un inicio de temporada con apariciones intermitentes, comenzó a sumar minutos y a ganar visibilidad, en un contexto donde cada detalle, incluso el estético, adquiere un valor simbólico dentro de un vestuario de elite.

La nueva imagen también refleja un momento personal de afirmación. En el fútbol de alto nivel, los gestos externos suelen acompañar procesos internos de madurez, y Mastantuono parece decidido a consolidar su lugar, tanto dentro como fuera de la cancha.

Franco Mastantuono gol
Inter de Milán sigue de cerca al argentino, que suma 19 partidos y dos goles con la camiseta del Real Madrid.

El equipo de Italia que quiere a Franco Mastantuono

El impacto del juvenil no se limita solo a lo futbolístico o a su reciente cambio de look. Desde Italia, Inter de Milán lo sigue de cerca como una de las alternativas jóvenes para reforzar su plantel en el próximo mercado. El club italiano valora su proyección y analiza una posible negociación que le permita sumar rodaje en una liga competitiva.

El interés se enmarca en una política clara del equipo italiano: apostar por futbolistas jóvenes con margen de crecimiento y alto valor a futuro. Mastantuono, que ya acumula 19 partidos y dos goles con la camiseta del Real Madrid, aparece como una pieza atractiva dentro de ese esquema.

Franco Mastantuono
A sus 18 años, Mastantuono atraviesa una etapa de crecimiento y adaptación en el fútbol europeo.

Más allá de las especulaciones del mercado, el presente del argentino se refleja también en los detalles. Su cambio radical de look funciona como una señal de renovación y de ambición personal, en un momento clave de su carrera.

Rating Cero

Se conocieron los nominados al Oscar: finalmente, Belén no quedó entre las seleccionadas

